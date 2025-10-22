overcast clouds
(ВИДЕО) УКП И САЈ ХАПСЕ ВРАЧАРСКИ КЛАН! У току претрес на 30 локација, специјалци у великој акцији борбе против организованог криминала

22.10.2025. 08:29 09:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник

У току је велика акција Управе криминалистичке полиције, а уз подршку чланова Специјалне атитерористичке јединице.

На више од 30 локација широм земље врше се претреси непокретне и покретне имовине лица која су означена као чланови или сарадници врачарског клана.

Данашња хапшења, део су борбе надлежних институција и државе у циљу сузбијања организованог криминала и других тешких дела.

Опсежну акцију надлежно тужилаштво реализује у сарадњи са Евроџастом.

Подсећамо, делу врачарског клана на чијем је челу Никола Вушовић јавности познатији као Џони са Врачара, суди се за три убиства и пет покушаја убистава.

Вушовић је ухапшен у Барселони, након чега је изручен аустријским органима реда. Он је у Аустрији осуђен на затворску казну од 12 година, због планирања убиства једног од припадника шкаљарског клана.

Према писању црногорских медија, Вушовић се доводи у везу са покушајем ликвидације Марка Љубише Кана. Тамошњи дневни листови навели су да су Радоје Звицер и Џони са Врачара планирали убиство Кана.

Марко Љубиша Кан био је мета егзекутора у више наврата, а последњи пут у агвусту ове године, у познатом туристичком насењу Пржно.

О овом случају извештавали су сви информативнији медији у региону. Снимак који се појавио у јавности показао је да је Кан, само пуком срећом, избегао сигурну смрт.

