(ВИДЕО) УКП И САЈ ХАПСЕ ВРАЧАРСКИ КЛАН! У току претрес на 30 локација, специјалци у великој акцији борбе против организованог криминала
У току је велика акција Управе криминалистичке полиције, а уз подршку чланова Специјалне атитерористичке јединице.
На више од 30 локација широм земље врше се претреси непокретне и покретне имовине лица која су означена као чланови или сарадници врачарског клана.
Данашња хапшења, део су борбе надлежних институција и државе у циљу сузбијања организованог криминала и других тешких дела.
Опсежну акцију надлежно тужилаштво реализује у сарадњи са Евроџастом.
Подсећамо, делу врачарског клана на чијем је челу Никола Вушовић јавности познатији као Џони са Врачара, суди се за три убиства и пет покушаја убистава.
Вушовић је ухапшен у Барселони, након чега је изручен аустријским органима реда. Он је у Аустрији осуђен на затворску казну од 12 година, због планирања убиства једног од припадника шкаљарског клана.
Према писању црногорских медија, Вушовић се доводи у везу са покушајем ликвидације Марка Љубише Кана. Тамошњи дневни листови навели су да су Радоје Звицер и Џони са Врачара планирали убиство Кана.
Марко Љубиша Кан био је мета егзекутора у више наврата, а последњи пут у агвусту ове године, у познатом туристичком насењу Пржно.
О овом случају извештавали су сви информативнији медији у региону. Снимак који се појавио у јавности показао је да је Кан, само пуком срећом, избегао сигурну смрт.