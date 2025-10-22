ОВОМЕ СЕ НИКО НИЈЕ НАДАО Ваздух из Африке подићи ће температуру до чак 26 степени ЕВО ГДЕ ЋЕ БИТИ НАЈТОПЛИЈЕ А ГДЕ ЋЕ ПАСТИ ПРЕКО 50 ЛИТАРА КИШЕ
Европа и наше подручје под утицајем су снажног и дубоког циклона са северозапада Европе.
Он западним и северозападним пределима доноси орканско невреме, а олујно време захватиће и централну Европу.
У склопу овог циклона изражена су снажна јужна висинска струјања.
Данас и сутра са севера Африке до југа Европе и нашег подручја стиже веома топла ваздушна маса, уједно и честице пустињског песка из Сахаре, па су у пределима са падавинама очекују обојене падавине, а што се сматра природном појавом.
Данас, а нарочито у четвртак, у Србји ће услед актуелне синоптичке ситуације бити веома топло, уз фенски ефекат југозападног ветра, док ће у кошавском подручју дувати јак југоисточни ветар топлог карактера.
Максимална температура биће данас изнад 20 степени, а у четвртак и до 25-26 степени.
Најтоплије биће у Подрињу са 26 степени и у Колубарском округу са 25°Ц. Дакле, најтоплији град могао би бити Лозница са 26 и Ваљево са 25 степени, а у Београду ће бити 24°Ц.
Подсетимо, у понедељак ујутро минимална температура у Вршцу и Сјеници пала је на -4°Ц, а широм Србије било је мраза, уз темпетратуре испод 0°Ц.
Још топлије биће на Медитерану, на југу Шпаније температура ће ићи до 35 степени, на југу Италије, пре свега на Сицилији до 33°Ц.
Циклон са северозапада Европе све више ће јачати, а у склопу њега хладни фронт и мрачни облаци стићи до севера Србије већ у ноћи ка петку и премештаће се током петка преко осталих делова Србије. Ово погоршање донеће пролазну веома јаку кишу са пљусковима и грмљавином.
Од викенда свежије, али и даље угодно и пријатно топло.
Првог дана викенда биће суво. Другог дана викенда ново јаче наоблачење, које ће у понедељак Србији донети нови талас обилне кише и пљускова са грмљавином.
Широм Србије очекују се веће количине падавина, локално понегде и више од 50 литара.