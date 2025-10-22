ВЕЛИКА БРИТАНИЈА УВОДИ СУПЕРВОЗОВЕ НА ДВА СПРАТА Погледајте како ће изгледати путовање кроз Ламанш
Железничка компанија „Јуростар” од 2031. године ће увести двоспратне брзе возове кроз тунел Ламанш, како би одговорио на растућу потражњу за међународним железничким саобраћајем из Велике Британије, саопштила је компанија.
Железнички оператер, који је у власништву француског СНЦФ-а, потписао је уговор вредан две милијарде евра са произвођачем возова „Алстом” за набавку најмање 30, а највише 50 нових возова типа „Селестија”, пише Гардијан.
Сваки воз ће моћи да прими више од 1.000 путника, што је око 20 одсто више капацитета у односу на постојеће композиције.
То ће бити први двоспратни возови који саобраћају између Велике Британије и континенталне Европе.
Очекује се да ће нови возови допринети остваривању циља од 30 милиона превезених путника годишње.
Нова флота ће се одржавати у депоу Темпл Милс у источном Лондону, где „Јуростар” планира додатна улагања од 80 милиона евра и отварање 350 нових радних места.
Компанија се, међутим, суочава са притисцима да подели део простора у депоу са конкурентским оператерима, укључујући „Virgin” и „FS Italiane”, што „Јуростар” одбија због сопствених планова проширења.
„Ова поруџбина означава кључну тачку наше стратегије раста и развоја међународног железничког саобраћаја”, рекла је генерална директорка „Јуростара” Гвендолин Казенав.
Она је истакла да ће двоспратни возови донети више простора, комфора и иновација путницима између Велике Британије и Европе.
Возови ће саобраћати на свим „Јуростар” рутама, укључујући планиране нове дестинације као што су Франкфурт и Женева.
Поред нове флоте, у употреби ће остати и 17 постојећих е320 возова.