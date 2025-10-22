broken clouds
"Јунак из Ћациленда успешно оперисан" ВУЧИЋ ОБИШАО РАЊЕНОГ МИЛАНА БОГДАНОВИЋА: Лекари су му извадили метак (ФОТО)

22.10.2025. 18:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
снс
Фото: Tanjug/Rade Prelić/Jadranka Ilić

Председник Србије Александар Вучић посетио је рањеног Милана Богдановића, који је повређен у данашњем нападу испред Скупштине Србије.

Милан Богдановић, јунак из Ћациленда, успешно је оперисан. Лекари су му извадили метак, који је примио пошто је нападача питао: 

"Треба ли Вам нешто, господине?" Обећао сам Милану, да ћемо одмах по његовом опоравку, заједно провести вече на најслободнијем месту у срцу Европе, а то је Ћациленд", објавио је председник Србије на Инстаграму и додао:

"П.С. Данас сам погрешио, Милан је отац троје, а не двоје деце". 
 

Александар Вучић Скупштина Србијe напад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
22.10.2025. 13:04 14:05
