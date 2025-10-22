ПРЕДСЕДНИК ИЗНЕО ДЕТАЉЕ ПУЦЊАВЕ ИСПРЕД СКУПШТИНE
"БИЛО ЈЕ ПИТАЊЕ ВРЕМЕНА КАДА ЋЕ СЕ ОВО ДЕСИТИ" Вучић о нападу испред Народне скупштине "Починилац је радио 16 година у Државној безбедности! Упозоравам све- ОСВЕТА НЕ СМЕ ДА ПОСТОЈИ"
Председник Вучић се обраћа јавности
-Данас испред дома Народне скупштине А. В. са пребивалиштем на општини Стари град, извршио је, то је моја политичка оцена, ужасан терористички напад на друга лица и туђу имовину. Коначну квалификацију дела даће Тужилаштво. Оно што је веома важно то је да лице од 1993. године има у поседу регистровано оружје, пиштољ марке црвена застава н99. Пиштољ исте марке, са различитим бројем, раздужио 2018. године. Од 2018. има пиштољ марке мелиор. Корисник је пензије од 2009. године. Лице је упуцано, Милан је одмах пао. Реч је лицу које је хтело да уђе у шатор да види шта се дешава.
Председник је нагласио да нико није повређен од плинске боце, већ директно из пиштоља.
-Тренутно се налази на операционом столу. Отац је двоје деце, студенткиње Андрее.
На пуштеном снимку чује се како је починилац напунио бензин у Француској улици, те да је то урадио зато што га нервирају шатори.
Таксијем је дошао до Мекдоналдса на Теразији, видео празан шатор и пробао да проспе бензин. Рекао је да је испалио пар метака у бензин и човека који је ушао.
-Ово је било питање тренутка када ће се десити. Таква мржња и индукована агрсија против свих људи који су заузели једну тачку на нивоу Србије. Ниједне просторије опозиционе странке нису уништене. Просторије СНС су нападнуте 812 пута, 29 просторија СНС и Покрета за народ и државу у потпуности су уништени. Не постоји ниједан сличан случај у свету. Кампања против Ћациленда је вођења са мржњом. Зашто сам рекао да је ово терористички акт? Зато што се употребљено ватрено оружје био је циљ изазивања опште опасности с јасним политичким мотивом, где он каже да га нервирају шатори у центру. Покушао је да се прави луд. Реч је о човеку који је радио у Државној безбедности.
Вучић је пожелео брз опоравак повређеном и истакао да је чуо да је веома пожртвован човек.
-Освета не сме да постоји. Упозоравам све! То говорим и својим саборцима- рекао је председник на конференцији за медије.