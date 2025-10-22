Осумњичен бивши полицајац и ТВ лице! У ПУЦЊАВИ РАЊЕН ТЕЛОХРАНИТЕЉ ФУДБАЛЕРА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ Нови детаљи ватреног окршаја у Загребу
У Загребу је данас рањен телохранитељ фудбалера Црвене Звезде у пуцњави код Музеја савремене уметности.
Полиција је убрзо ухапсила осумњиченог, бившег полицајца и ТВ лице. Улице су биле блокиране, а сведоци кажу да је дошло до сукоба пре пуцњаве.
Данас је у Загребу дошло до пуцњаве у којој је рањена једна особа. Како јавља Јутарњи лист, реч је о телохранитељу фудбалера Црвене Звезде.
Инцидент се догодио преподне, у близини Музеја савремене уметности. Након пуцњаве, полиција је одмах покренула потерницу за нападачем, који је убрзо ухапшен. Према изворима хрватских медија, осумњичени је бивши полицајац и познато ТВ лице.
Улице око Музеја савремене уметности биле су пуне полиције. "Око 10.40 се у Средишћу чуо пуцањ, након чега су брзо стигли полиција и Хитна помоћ. Човек је изнет на носилима. Људи причају да је из возила марке Porsche изашао неки ћелави мушкарац, отишао у оближњу зграду и сада га нема", рекла је читатељка за "24сата".
Други сведок за исти медиј изјавио је: "Свађали су се, ударао га је ногом док је лежао на поду, а затим је пуцао у њега."