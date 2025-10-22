overcast clouds
ПУЦЊАВА У ЗАГРЕБУ, РАЊЕН ДРЖАВЉАНИН БИХ Ухапшен бивши глумац и полицајац Леон Лучић

22.10.2025. 13:32 13:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Независне
Фото: pixabay.com

ЗАГРЕБ: Мушкарац осумњичен да је данас, 22. октобра, у Загребу упуцао другог мушкарца, а затим побегао, ухапшен је и налази се под полицијским надзором.

Према сазнањима портала Index.hr, осумњичени за пуцњаву је Леон Лучић, бивши полицајац и глумац натуршчик, који је постао познат широј јавности по улози у РТЛ-овој серији „Крим тим 2“. 

Како се наводи, он је ухапшен након што је пуцао у свог познаника, држављанина БиХ Дениса Мустафчића.

Инцидент се догодио јутрос у загребачком насељу Средишће, у Улици Еде Муртића, насупрот Музеја савремене уметности. Након пуцњаве нападач је побегао, али је полиција успела да га пронађе и ухапси око сат и по касније.

Према првим информацијама, двојица мушкараца су се сукобила на улици због старијих несугласица, након чега је дошло до пуцњаве. Један од њих је, како се наводи, на место догађаја стигао у сивом „поршеу“, док други живи у истој улици где се инцидент догодио.

