"ОКРУТНО ЈЕ УПУЦАН ЈЕР ЈЕ САМО ЖЕЛЕО ДА СРБИЈА И ДАЉЕ НАПРЕДУЈЕ" Огласио се Игор Бечић поводом напада испред Народне скупштине
Насиље никада није решење и не може се правдати ни под којим околностима, колико год да то поједини опозициони политичари покушавају, саопштио је Игор Бечић, народни посланик Српске напредне странке и председник Одбора за контролу служби безбедности.
"Терористички акт у којем је повређен отац двоје деце, невин човек који је окрутно упуцан јер је само желео да Србија и даље напредује, јасно показује да се ради о политички мотивисаној мржњи према људима који само другачије мисле и ништа нажао не раде другима", навео је Бечић.
Он је додао да угрожавање безбедности грађана и изазивање хаоса није пут којим Србија треба да иде, већ треба да настави путем стабилности и развоја.
„Полиција је опет показала ефикасном реакцијом, професионалност и да безбедност грађана не може нико да угрожава, а то се очекује и од правосудних органа да санкционишу све оне који спроведе насиље и позивају на њега. Најоштрије осуђујем насиље и желим брз опоравак повређеном Милану, да се што пре врати својој породици”, истакао је Игор Бечић.