"ОКРУТНО ЈЕ УПУЦАН ЈЕР ЈЕ САМО ЖЕЛЕО ДА СРБИЈА И ДАЉЕ НАПРЕДУЈЕ" Огласио се Игор Бечић поводом напада испред Народне скупштине

22.10.2025. 16:34 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
бечић
Фото: Igor Bečić, foto: Youtube Printscreen

Насиље никада није решење и не може се правдати ни под којим околностима, колико год да то поједини опозициони политичари покушавају, саопштио је Игор Бечић, народни посланик Српске напредне странке и председник Одбора за контролу служби безбедности.

"Терористички акт у којем је повређен отац двоје деце, невин човек који је окрутно упуцан јер је само желео да Србија и даље напредује, јасно показује да се ради о политички мотивисаној мржњи према људима који само другачије мисле и ништа нажао не раде другима", навео је Бечић.

Он је додао да угрожавање безбедности грађана  и изазивање хаоса није пут којим Србија треба да иде, већ треба да настави путем стабилности и развоја.

„Полиција је опет показала ефикасном реакцијом, професионалност и да безбедност грађана не може нико да угрожава, а то се очекује и од правосудних органа да санкционишу све оне који спроведе насиље и позивају на њега. Најоштрије осуђујем насиље и желим брз опоравак повређеном Милану, да се што пре врати својој породици”, истакао је Игор Бечић.

