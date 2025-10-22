ПОКУШАО ДА УБИЈЕ ТРИ ОСОБЕ Одређен притвор осумњиченом нападачу бивше девојке у Бечеју ОСУМЊИЧЕН ДА ЈЕ НОЖЕМ ИЗБО И ТРУДНУ ЖЕНУ
На предлог Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину суд је одредио притвор до 30 дана К. П. (36) из Бачког Градишта, осумњиченом да је 19. октобра у кући у Бечеју покушао да убије своју бившу девојку и још две особе.
Притвор му је одређен да не би утицао на сведоке, да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду и јер су начин извршења и тежина последице кривичног дела довели до узнемирења јавности, саопштено је из тог тужилаштва.
Осумњичени је претходно саслушан у тужилаштву због сумње да је извршио кривично дело тешко убиство у покушају.
Сумња се да је он тог дана кришом ушао у кућу своје бивше емотивне партнерке В. И, којој је задао више убода ножем у леђа и врат, а потом је тукао рукама и ногама.
Поред тога, сумња се да је он оштећену М. Т, која је била у седмом месецу трудноће, неколико пута убо ножем, док је чекићем углаву ударио оштећеног Ј. Д.
Том приликом је В. И. задобила тешке телесне повреде опасне по живот, а оштећени М. Т. и Ј. Д. лаке телесне повреде.