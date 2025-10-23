ДРЖАВА СНАЖНО СТОЈИ УЗ ЖЕНЕ НА СЕЛУ Месаровић: Предузетнице са селу су доказ да је Србија земља рада, снаге и вере да на настављамо даљи развој наше земље
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да је поносна на свих 46 жена које су добиле средства по Програму подршке предузетницама са села у 2025. години.
-Ово су вредне руке и снага наше Србије! Председник Александар Вучић свечано је, у Председништву Републике Србије, уручио решења женама добитницама средстава по Програму подршке предузетницама са села у 2025. години. Јако сам поносна на наших 46 хероина које смо данас представили, али и на свих 183 прича жена предузетница из наших прелепих села које смо подржали прошле и ове године - рекла је Месаровић.
Месаровић је истакла да је на иницијативу председника Републике, држава 2024. и 2025. године издвојила 100 милиона динара за овај програм.
-Прошле године кроз овај програм подржано је 104 наше предузетнице. Такође, на захтев председника опредељено 100% бесповратних средстава по сваком појединачном захтеву, до 500.000 динара. У текућој години до сада је одобрено 79 захтева, а у недељама пред нама држава ће стати уз још жена на селу и на тај начин подржати њихов рад! Председник нас је данас обрадовао још једном лепом вешћу да ћемо у јануару расписати нови конкурс са дупло већим износом бесповратних средстава по захтеву, до милион динара! Држава снажно стоји уз жене на селу! Настављамо да реализујемо подстицајне програме на иницијативу председника Александра Вучића, уз пуну подршку Владе Србије и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића. Трудићу се да у недељама пред нама посетим лично сваку од дивних хероина и да разговарамо и учинимо конкретне активности када је у питању пласман њихових производа. Увек ће имати ветар у леђа од стране своје државе, јер оне су доказ да је Србија земља рада, снаге и вере да на настављамо даљи развој наше земље уз Александра Вучића - поручила је Месаровић.