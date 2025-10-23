У великој полицијској акцији у Београду УХАПШЕНА ДВА ДИЛЕРА Полиција пронашла КОКАИН, МАРИХУАНУ и ВИШЕ ХИЉАДА ЕВРА
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, у две одвојене акције, ухапсили су Б. Н. (1975) и М. М. (1977) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
У аутомобилу и кући које је користио Б. Н. полиција је пронашла и запленила око 450 грама кокаина, две електронске вагице за прецизно мерење и 5.300 евра.
У другој акцији, полицијски службеници су у аутомобилу и кући које је користио М. М. запленили око 3,5 килограма марихуане, мању количину кокаина, три електронске вагице за прецизно мерење, вакуум машину и 53.000 динара.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они су, уз кривичне пријаве, приведени надлежном тужилаштву.