ШОК У БЕЧУ! ЧИСТАЧИЦА У АПАРТМАНУ ПРОНАШЛА ДЕВЕТ КИЛОГРАМА КОКАИНА Дрога сакривена у софи, Србин завршио иза решетака

20.10.2025. 07:26
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Крајње необичан проналазак бечке чистачице изазвао је, преноси Телеграф, опсежну полицијску акцију која је довела до хапшења држављанина Србије.

Наиме, чистачица (45) је у апартману за издавање у Engerthštrase открила, како пише Телеграф, око девет килограма кокаина, који је, како се претпоставља, био сакривен у софи. Како преносе медији, жена је реаговала исправно и одмах обавестила полицију.

Недуго затим, на лице места стигли су полицајци из станице Леополдсгасе и тамо затекли 34-годишњег станара апартмана, држављанина Србије. Он је тврдио да је само чекао да поново уђе у смештај, пошто га је чистачица претходно закључала.

Заједно са осумњиченим, полицајци су ушли у апартман, запленили дрогу и ухапсили мушкарца.

На питање чији је кокаин, он није желео да се изјасни. По налогу бечког тужилаштва, 34-годишњак је спроведен у притвор, преносе Независне.

Вести Свет
