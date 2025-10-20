ШОК У БЕЧУ! ЧИСТАЧИЦА У АПАРТМАНУ ПРОНАШЛА ДЕВЕТ КИЛОГРАМА КОКАИНА Дрога сакривена у софи, Србин завршио иза решетака
Крајње необичан проналазак бечке чистачице изазвао је, преноси Телеграф, опсежну полицијску акцију која је довела до хапшења држављанина Србије.
Наиме, чистачица (45) је у апартману за издавање у Engerthštrase открила, како пише Телеграф, око девет килограма кокаина, који је, како се претпоставља, био сакривен у софи. Како преносе медији, жена је реаговала исправно и одмах обавестила полицију.
Недуго затим, на лице места стигли су полицајци из станице Леополдсгасе и тамо затекли 34-годишњег станара апартмана, држављанина Србије. Он је тврдио да је само чекао да поново уђе у смештај, пошто га је чистачица претходно закључала.
Заједно са осумњиченим, полицајци су ушли у апартман, запленили дрогу и ухапсили мушкарца.
На питање чији је кокаин, он није желео да се изјасни. По налогу бечког тужилаштва, 34-годишњак је спроведен у притвор, преносе Независне.