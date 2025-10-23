НЕВЕРОВАТНО: ГОДИНАМА ВОЗИО КАМИОН А НИЈЕ ПОЛАГАО ВОЗАЧКИ Полицајци га зауставили на путу за Бугарску, и остали без текста
ЧАЧАК: Невероватан догађај десио се на на магистралном путу између Чачка и Краљева, у месту Доња Горевница, када су припадници саобраћајне полиције током редовне контроле теретног саобраћаја зауставили возача шлепера. Наизглед рутинска контрола полицајце је оставила без текста, јер детаљном провером установљено је да возач теретњака уопште нема положен возачки испит.
- Возач је мушкарац из Чачка који је управљао теретним возилом. Заустављен је када је кренуо за Бугарску од стране саобраћајне полиције, када је утврђено да уопште нема положен возачки испит, да уопште га никад није ни полагао - каже за РИНУ извор упознат са случајем.
Овај несвакидашњи случај изазвао је неверицу међу присутнима, а полиција је одмах предузела све мере како би спречила даље угрожавање безбедности на путевима.
- Чачанин је одмах санкционисан и искључен из саобраћаја, а прича се да он већ две или три године вози камион без да је полагао возачки испит - додаје наш извор.