ВОЗАЧ КОЈИ ЈЕ ПОГИНУО БИО ЈЕ ПОЛИЦАЈАЦ...
(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Трагичан судар на Новом Београду снимљен камером ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ АУДИ СМРТИ ПРОШАО НА ЦРВЕНО И УСМРТИО ТРОЧЛАНУ ПОРОДИЦУ
Овако се одиграо трагични судар...
Угао Булевара Хероја с Кошара и Омладинских бригада, зелено светло укључено је само за скретања лево из оба смера из Булевара хероја с Кошара ка Омладинских бригада. Пали се жуто, али управо за ова лева скретања, а не за правац право... Ово је почетак језивог снимка несреће која се ноћас догодила на овој локацији.
Међутим, у том тренутку, на правцу Булевара, из смера Моста на Ади ка Бежанији, возач Аудија Н. Ђ. (24) пролеће право, на црвено светло, док возила улазе у раскрсницу и иде директно ка њима.
Из све снаге, великом брзином, удара бочно у Хјундаи, који је скретао лево из Булевара хероја са Кошара, смера ка Мосту на Ади, ка Омладинских бригада у смеру ка Општини. Он од силине удара лети, обара стубове и претвара се у олупину.
За оца Б. Ж. (43), мајку Д. К. (38) и дете М. Ж. (9) није било спаса.
Ово су до сада познате чињенице о несрећи:
Погинула је трочлана породица: отац (43), мајка (38) и дечак (9)
Погинули мушкарац је полицајац који је био с породицом
Возач (24) који је изазвао удес лакше је повређен
Путник у аутомобилу који је изазвао удес (Ауди) тешко је повређен
Возач Н. Ђ. био је пијан (1,17 промила алкохола у крви) и прошао је кроз црвено светло
Штета је огромна, аутомобили су уништени, али и два стуба