(ФОТО) ПОЛИТИЧКИ ЦИРКУС У РЕЖИЈИ ПЛЕНУМАША БЛОКАДЕРА У НИШУ Позивали бруцоше на пленуме, а руководство факултета ћутало!
Свечана додела индекса бруцошима на Филозофском факултету у Нишу, уместо да буде празник почетка академског живота, претворена је у још један политички циркус.
Док су деца примала индексе, на излазу из учионица су их чекали политички лешинари који су им делили летке и позивали их на такозвани „Пленум“ и дружење са „пленумашима блокадерима“.
Да скандал буде већи, све се то дешавало пред очима руководства факултета које није реаговало. Ћутање руководства постаје заштитни знак ове установе која је претворена у општински одбор политичке странке, а не у храм знања и науке.
А, како и очекивати реакцију управе када су поједини њени продекани попут проф. др Ивана Јовановића и проф. др Драгане Јовановић и сами учесници блокадерских скупова. Заједно са Наталијом Јовановић супругом Банета Банане учествовали су у протестима против власти.
Месецима су шетали улицама, противзаконито блокирали саобраћај и стајали раме уз раме са истим тим активистима који данас деле летке по факултетским ходницима. Управо су они и њима слични својим поступцима читав академски простор свесно претворили у политичку сцену, а пленумашима и блокадерима омогућили да месецима злоупотребљавају име студената како би промовисали своју насилничку леволибералну идеологију.
Оно што је још опасније јесте институционално одобравање таквог понашања. Филозофски факултет у Нишу данас је пример како се високошколска установа може срозати и претворити у инструмент политичке манипулације. Када се факултетски ходници претварају у пропагандне пунктове, а бруцошима уместо научних књига деле политички леци, то више није образовање већ злоупотреба службеног положаја и издаја академске мисије.