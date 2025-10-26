heavy intensity rain
12°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПОЛИТИЧКИ ЦИРКУС У РЕЖИЈИ ПЛЕНУМАША БЛОКАДЕРА У НИШУ Позивали бруцоше на пленуме, а руководство факултета ћутало!

26.10.2025. 08:35 08:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
niš
Фото: Screenshot YT Belle amie Official/Društvene mreže

Свечана додела индекса бруцошима на Филозофском факултету у Нишу, уместо да буде празник почетка академског живота, претворена је у још један политички циркус.

Док су деца примала индексе, на излазу из учионица су их чекали политички лешинари који су им делили летке и позивали их на такозвани „Пленум“ и дружење са „пленумашима блокадерима“.

Да скандал буде већи, све се то дешавало пред очима руководства факултета које није реаговало. Ћутање руководства постаје заштитни знак ове установе која је претворена у општински одбор политичке странке, а не у храм знања и науке.

А, како и очекивати реакцију управе када су поједини њени продекани попут проф. др Ивана Јовановића и проф. др Драгане Јовановић и сами учесници блокадерских скупова. Заједно са Наталијом Јовановић супругом Банета Банане учествовали су у протестима против власти.

Ниш
Фото: Screenshot društvene mreže

Месецима су шетали улицама, противзаконито блокирали саобраћај и стајали раме уз раме са истим тим активистима који данас деле летке по факултетским ходницима. Управо су они и њима слични својим поступцима читав академски простор свесно претворили у политичку сцену, а пленумашима и блокадерима омогућили да месецима злоупотребљавају име студената како би промовисали своју насилничку леволибералну идеологију.

Оно што је још опасније јесте институционално одобравање таквог понашања. Филозофски факултет у Нишу данас је пример како се високошколска установа може срозати и претворити у инструмент политичке манипулације. Када се факултетски ходници претварају у пропагандне пунктове, а бруцошима уместо научних књига деле политички леци, то више није образовање већ злоупотреба службеног положаја и издаја академске мисије.

Ниш бруцоши Филозофски факултет
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај