У ВЕЛИКОМ РИТУ, БАНГЛАДЕШУ И АДИЦАМА
НОВИ САД ПОКРЕНУО ЕДУКАЦИЈУ О ЗДРАВЉУ ЗУБА У РОМСКИМ НАСЕЉИМА Стоматолошке радионице за децу и труднице
Стоматолози и сестре Дома здравља “Нови Сад” кроз 14 радионица до краја ове године обилазиће ромске заједнице у Великом риту, Бангладешу и Адицама, у оквиру пројекта “Мала школа оралног здравља“.
Едукативне радионице намењене су деци и трудницама ромске популације.
Учесници ће се упознати са значајем оралне хигијене, начином настанка каријеса, факторима који делују протективно или ризично, након чега ће на моделу вежбати правилну технику прања зуба. Најмлађи учесници као подстрек добијају прибор за одржавање оралне хигијене.
– Становништво тих насеља претежно је ромске популације, а процењује се да 20 одсто њих нема здравствено осигурање. Образовање и здравствена заштита међу највећим проблемима су са којима се суочавају. Лоши хигијенски и социоекономски услови живота, присуство фактора ризика, мањак знања и одговорности за сопствено здравље доводе до оболевања хроничним масовним незаразним болестима – истичу у Дому здравља.
Због лоших материјалних услова и непоседовања здравственог осигурања, припадници ромске популације се не одазивају на превентивне прегледе, ван насеља у којима живе, те је било потребно помоћ пружити кроз организовану посету тим насељима.
Реализацију је подржала Градска управа за здравство Новог Сада.