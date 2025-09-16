ДЕСЕТ АТЛЕТСКИХ ЗВЕЗДА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У ТОКИЈУ 2025. Шампиони који ће писати историју
Највећи атлетски догађај године – Светско првенство у атлетици – одржаће се 13 . септембра у Токију. На Олимпијском стадиону окупиће се више од 2.000 спортиста из преко 200 земаља света, спремних да покажу најбоље што атлетика може да понуди.
Град већ дише у ритму шампионата – од огромних екрана на улицама, преко медија који прате сваки корак фаворита.
На кога треба обратити пажњу? Представљамо десет звезда које би могле да обележе првенство:
Sembo Almajew (Етиопија)
Први пут се појавила на великојм такмичењу са само 17 година, на Светском првенству у атлетици 2022. године у Орегону. Данас, са 20 година, специјализовала се за трку с препонама. Постала је светска јуниорска шампионка и олимпијска финалискиња, а 2024. године проглашена је за најперспективнију младу атлетичарку на додели награда Светске атлетике у Монаку.
Почетком месеца у Јуџину истрчала је трку испод девет минута (8:59,90), што је 15. најбољи резултат свих времена. Ове сезоне освојила је и два трећа места у Дијамантској лиги – у Дохи и Паризу.
Beatrice Chebet (Кенија)
Двострука олимпијска шампионка на 5.000 и 10.000 метара и светска рекордерка на друмским и стазним тркама. У мају прошле године у Јуџину поставила је светски рекорд на 10.000 м, а затим у Барселони и на 5000 м на стази.
После сребра у Орегону и бронзе у Будимпешти, 25-годишња Chebet у Токију ће јуришати на злато – и можда поново на сопствене рекорде.
Neeraj Čopra (Индија)
На Олимпијским играма у Токију постао је први Индијац са златом у атлетици, тријумфовавши у бацању копља. У Будимпешти је ушао у историју као први Азијат са златом на Светском првенству у овој дисциплини.
Чопра је ове године пребацио границу од 90 метара и поставио нови национални рекорд (90,23 м) на митингу Дијамантске лиге у Дохи.
Alison Dos Santos (Бразил)
Трећи најбржи тркач на 400 метара с препонама у историји, са јужноамеричким рекордом 46,29 секунди. Освајач злата са Светског првенства 2022. и први Јужноамериканац са медаљом у овој дисциплини.
Ове сезоне остварио је резултат 46,65 победом на Дијамантској лиги у Јуџину и тренутно заузима друго место на светској листи.
Mondo Duplantis (Шведска)
Атлетско чудо које је оборило светски рекорд у скоку с мотком чак 12 пута. Дуплантис је први рекорд поставио је 2020. године (6,17 м), а најновији – 6,28 метара – остварио је у Стокхолму.
Поред рекорда, власник је олимпијских и светских злата, као и три титуле светског дворанског шампиона.
Shelly-Ann Fraser-Pryce (Јамајка)
Најавила је да ће ово бити њено последње Светско првенство. Десетострука светска шампионка и освајачица осам олимпијских медаља, дебитовала је још 2007. године у Осаки.
Са 38 година, у Токију жели да затвори круг каријере на најбољи начин.
Ова 38-годишњакиња има укупно 16 медаља са Светских првенстава, као и једну титулу са светског дворанског првенства и осам олимпијских медаља. Место за Токио обезбедила је прошлог месеца, освојивши треће место на 100 метара на Јамајчанском првенству.
Mattia Furlani (Италија)
Велики таленат који је освајао злата на У18 и У20 европским првенствима, а 2024. године стигао и до сребра на сениорском Европском првенству. Освајач бронзе на Олимпијским играма и злата на светском дворанском првенству у Нанђингу.
Његов скок од 8,37 метара сврстава га на друго место светске листе ове сезоне.
Gout Gout (Аустралија)
Млади феномен, данас седамнаестогодишњак, оборио је рекорд Океаније на 200 метара (20,04) и светски рекорд за узраст од 16 година који је држао Усеин Болт. У Острави је поправио резултат на 20,02 секунде.
Већ има сребро са Светског У20 првенства одржаног у Лими прошле године и најављује велику каријеру.
Haruka Kitaguči (Јапан)
Хероина домаће публике. Бронзана у Орегону 2022. године, светска шампионка из Будимпеште 2023. Године и олимпијска победница из Париза. Са националним рекордом од 67,38 метара и актуелним златом из Дијамантске лиге у Ослу, у Токију ће бити једна од највећих узданица Јапана.
Prudence Sekgodiso (Јужна Африка)
Нова звезда на 800 метара. На Светском дворанском првенству у Нанђингу поставила је национални рекорд (1:58,40), а касније и лични рекорд 1:57,16.
Ове године била је друга у Рабату и Јуџину, трећа у Стокхолму и тренутно заузима друго место на светској листи.
Спектакл који се чека
Јапан, познат по беспрекорној организацији и гостопримству, спреман је за незаборавни спортски спектакл. Било да пратите сваку дисциплину са листе фаворита или чекате само оне тренутке који вас дижу са столице, Светско првенство у Токију обећава да ће остати упамћено. Свако бацање, спринт или скок носиће посебну причу, а можда баш неко од ових хероја напише ново поглавље историје пред очима публике.