(ВИДЕО) ВЕЛИКО СРЦЕ ЗВЕЗДИНОГ ВЕЗИСТЕ Крунић улепшао рођендан малом хероју Ђурађу
Везни фудбалер Црвене звезде Раде Крунић изненадио је и обрадовао дечака Ђурађа Ђорђевића из Зрењанина, који се бори са тешком болешћу – тумором на мозгу.
Ђурађ Ђорђевић је велики звездаш. Фудбалом је почео да се бави још као четворогодишњак, а носио је и дрес Црвене звезде, на шта је посебно поносан.
После првих корака на тренингу иза јужне трибине стадиона „Рајко Митић“ уследио је позив да постане део Звездине школе фудбала. Играо је за Звезду, а затим наставио да тренира у родном Зрењанину.
„Нажалост, након једног турнира и учесталих главобоља, почетком ове године лекари су му открили тумор. Операцијом је уклоњен највећи део, а остатак се лечи терапијама зрачења. Иако је тренутно на паузи од фудбала, Ђурађ је показао да је истински борац и да са великим оптимизмом гледа ка повратку на терен“, објавио је Фудбалски клуб Црвена звезда на свом Инстаграм профилу.
Памтиће Ђурађ Ђорђевић десети рођендан целог живота, јер се управо на његовој прослави појавио првотимац Црвене звезде Раде Крунић, који му је приредио изненађење.
„Фудбалер нашег клуба је доласком улепшао прославу и још једном показао да Црвена звезда није само спортски колектив већ велика породица која живи за своје навијаче“, наводи се у објави.
Крунић се, иначе, успешно опоравља од повреде, а слободно време између терапија искористио је да обрадује малог Ђурађа правим звездашким поклоном, али и дружењем са другарима, који су уживали у друштву овог играча.