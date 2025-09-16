ЖЕНА УДАРА ЈАЧЕ ОД СИНЕРА И АЛКАРАЗА: Анисимова бекхендом то показала
Дебата око тога да ли тенисерке могу да играју против мушкараца је поново актуелизована.
Од Били Џин Кинг и Бобија Ригса, па до Јаника Синера и Аманде Анисимове – одговор на то питање и даље није дефинитиван.
Финалисткиња УС Опена је поново покренула превирања на ту тему својим сјајним бекхендом који је надмашио, у том тренутку, најбољег играча света према АТП листи.
Анисимова је у Њујорку у просеку из тог ударца лоптицу слала брзином од 124 километара на час у противничко поље, наспрам Синерових 122. Карлос Алкарас је још и слабији. На "свега" 117,5.
Иако је американка руског порекла изгубила у финалу од Арине Сабаленке, само на основу њеног бекхенда су се многи запитали да ли би могла да парира у конкуренцији мушкараца.
Наравно, ту је одмах и потпитање да ли је само бекхенд довољан. Највероватније и није, баш као што је својевремено приметила Серена Вилијамс.
"Мушки и женски тенис су за мене два потпуно различита спорта. Да играм против Ендја Марија изгубила бих 6:0, 6:0 за пет-шест, можда 10 минута. Мушкарци играју брже, ударају и сервирају јаче. Желим да играм само против девојака да ме не би осрамотили", рекла је својевремено Вилијамс.
Унапређена технологија у развоју рекета и жица је омогућио женама да смање јаз.
Можда ћемо добити прилику и да сазнамо да ли је то довољно, како се "шушка" о окршају Ника Кирјоса и Сабаленке следеће године.