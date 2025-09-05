overcast clouds
29°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ФИНАЛУ УС ОПЕНА Белорускиња Сабаленка и Американка Анисимова

05.09.2025. 11:33 11:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
sabalenka
Фото: Arina Sabalenka, foto: Tanjug (AP Photo/Yuki Iwamura)

Бранитељка титуле, белоруска тенисерка Арина Сабаленка, играће у финалу Ју Ес опена против Американке Аманде Анисимове.

Сабаленка је у полуфиналу победила Американку Џесику Пегулу после преокрета резултатом 2:1 (4:6, 6:4, 6:3) за два сата и седам минута, док је Анисимова истим резултатом, такође после преокрета, савладала Јапанку Наоми Осаку - 2:1 (6:7(4:7), 7:6(7:3), 6:3) за два сата и 58 минута.

Финале је на програму у суботу увече, а Сабаленка ће покушати да освоји четврти гренд слем пехар у каријери, а Анисимова први у свом другом гренд слем финалу, после пораза у финалу Вимблдона ове године.

 

арина Сабаленка УС опен
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АМЕРИКАНКА ПРВА ДО ПОЛУФИНАЛА: Пегула чека Сабаленку на УС опену
спорт

АМЕРИКАНКА ПРВА ДО ПОЛУФИНАЛА: Пегула чека Сабаленку на УС опену

02.09.2025. 19:57 20:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШВЈОНТЕК ОСВОЈИЛА ВИМБЛДОН: Ига у финалу понизила Анисимову
svjontek

ШВЈОНТЕК ОСВОЈИЛА ВИМБЛДОН: Ига у финалу понизила Анисимову

12.07.2025. 18:32 18:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај