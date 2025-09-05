У ФИНАЛУ УС ОПЕНА Белорускиња Сабаленка и Американка Анисимова
05.09.2025. 11:33 11:37
Бранитељка титуле, белоруска тенисерка Арина Сабаленка, играће у финалу Ју Ес опена против Американке Аманде Анисимове.
Сабаленка је у полуфиналу победила Американку Џесику Пегулу после преокрета резултатом 2:1 (4:6, 6:4, 6:3) за два сата и седам минута, док је Анисимова истим резултатом, такође после преокрета, савладала Јапанку Наоми Осаку - 2:1 (6:7(4:7), 7:6(7:3), 6:3) за два сата и 58 минута.
Финале је на програму у суботу увече, а Сабаленка ће покушати да освоји четврти гренд слем пехар у каријери, а Анисимова први у свом другом гренд слем финалу, после пораза у финалу Вимблдона ове године.