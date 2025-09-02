few clouds
АМЕРИКАНКА ПРВА ДО ПОЛУФИНАЛА: Пегула чека Сабаленку на УС опену

02.09.2025. 19:57 20:01
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Америчка тенисерка Џесика Пегула прва је полуфиналисткиња УС опена у Њујорку.

Домаћа такмичарка је савладала Чехињу Барбору Крејчикову резултатом 2:0 (6:3, 6:3) за сат и 27 минута.

Пегула је у првом сету направила два брејка, а само једном изгубила сервис, па је повела 1:0. 

У другом сету Американка је направила два брејка и повела 4:1, али је Крејчикова успела да смањи на 4:3. 

Трећим брејком у сету Пегула решава меч и стиже до победе. 

Пегула ће у полуфиналу играти против победнице меча Арина Сабаленка (Белорусија) - Маркета Вондроушова (Чешка).

УС опен тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
