АМЕРИКАНКА ПРВА ДО ПОЛУФИНАЛА: Пегула чека Сабаленку на УС опену
02.09.2025. 19:57 20:01
Америчка тенисерка Џесика Пегула прва је полуфиналисткиња УС опена у Њујорку.
Домаћа такмичарка је савладала Чехињу Барбору Крејчикову резултатом 2:0 (6:3, 6:3) за сат и 27 минута.
Пегула је у првом сету направила два брејка, а само једном изгубила сервис, па је повела 1:0.
У другом сету Американка је направила два брејка и повела 4:1, али је Крејчикова успела да смањи на 4:3.
Трећим брејком у сету Пегула решава меч и стиже до победе.
Пегула ће у полуфиналу играти против победнице меча Арина Сабаленка (Белорусија) - Маркета Вондроушова (Чешка).