ФРИЦ СТИГАО НА НОВАКОВ ПУТ: Американац у осмини финала, Сабаленка рутински, кикс Андрејеве
Најбоља тенисерка света Арина Сабаленка пласирала се у осмину финала УС опена.
Она је у трећем колу победила Канађанку Лејлу Фернандез резултатом 6:3, 7:6 (7:2) за сат и 40 минута.
Белоруска тенисерка је први сет освојила након брејка у четвртом гему. Обе тенисерке су задржале свој сервис у другом сету, а Сабаленка је била боља после тај-брејка резултатом 7:2.
Сабаленка ће у осмини финала УС Опена играти против Кристине Буксе, која је савладала Елис Мертенс са 3:6, 7:5, 6:3.
Мира Андрејева, пета тенисерка света, поражена је од 139. на ВТА листи Тејлор Таусенд резултатом 7:5, 6:2.
Таусенд ће у осмини финала играти против 62. тенисерке света Барборе Крејчикове, која је елиминисала 11. на - листи Ему Наваро са 4:6, 6:4, 6:4.
Американац Тејлор Фриц пласирао се у осмину финала УС Опена, пошто је у трећем колу победио Швајцарца Жерома Кима резултатом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.
Фриц је четврти тенисер света, док је Ким 175. на АТП листи.
Амерички тенисер ће у осмини финала УС Опена играти против Чеха Томаша Махача, који је савладао Француза Уга Бланшеа са 7:5, 6:3, 6:1.
Победник меча између Фрица и Махача играће у четвртфиналу против бољег из дуела између Новака Ђоковића и Јана-Ленарда Штруфа.