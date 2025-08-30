heavy intensity rain
ФРИЦ СТИГАО НА НОВАКОВ ПУТ: Американац у осмини финала, Сабаленка рутински, кикс Андрејеве

30.08.2025. 12:11
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Frank Franklin II

Најбоља тенисерка света Арина Сабаленка пласирала се у осмину финала УС опена.

Она је у трећем колу победила Канађанку Лејлу Фернандез резултатом 6:3, 7:6 (7:2) за сат и 40 минута.

Белоруска тенисерка је први сет освојила након брејка у четвртом гему. Обе тенисерке су задржале свој сервис у другом сету, а Сабаленка је била боља после тај-брејка резултатом 7:2.

Сабаленка ће у осмини финала УС Опена играти против Кристине Буксе, која је савладала Елис Мертенс са 3:6, 7:5, 6:3.

Мира Андрејева, пета тенисерка света, поражена је од 139. на ВТА листи Тејлор Таусенд резултатом 7:5, 6:2.

Таусенд ће у осмини финала играти против 62. тенисерке света Барборе Крејчикове, која је елиминисала 11. на - листи Ему Наваро са 4:6, 6:4, 6:4.

Американац Тејлор Фриц пласирао се у осмину финала УС Опена, пошто је у трећем колу победио Швајцарца Жерома Кима резултатом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.

Фриц је четврти тенисер света, док је Ким 175. на АТП листи.

Амерички тенисер ће у осмини финала УС Опена играти против Чеха Томаша Махача, који је савладао Француза Уга Бланшеа са 7:5, 6:3, 6:1.

Победник меча између Фрица и Махача играће у четвртфиналу против бољег из дуела између Новака Ђоковића и Јана-Ленарда Штруфа.

тенис УС опен Новак Ђоковић
