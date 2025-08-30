"ОСЕЋАО САМ ДА МИ ЈЕ ПОТРЕБАН ТРЕТМАН" Ђоковић испричао и шта је рекао Норију на мрежи после победе
Новак Ђоковић се пласирао у 4. коло УС опена победивши Камерона Норија, и његов наредни ривал биће Немац Јан-Ленард Штруф.
Након тријумфа над Британцем, Србин има конференцију за штампу коју уживо можете да пратите на Спорталу.
Новак Ђоковић се пласирао у 4. коло УС опена победивши Британца Камерона Норија са 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3, и у наредном мечу играће против Јана-Ленарда Штруфа који је победио Американца Франсиса Тијафоа. Немац је, иначе, 144. тенисер света, и у главни жреб се пласирао из квалификација.
О броју седмице које је провео као број један.
- Заборавио сам на то, искрено. Једна недеља мање, не мења пуно. Бићу ОК са тим. Можда ћемо дискутовати ако се неко приближи, али засад је у реду. Нисам ни размишљао о томе. Јурио сам и бранио тај број један, био на том месту дуже него било ко други. Једна недеља мање-више, засад сам ОК, видећемо хоће ли се то променити - рекао је Ноле.
Да ли је задовољнији како је играо или како се осећао на терену?
- Задовољнији сам како сам играо. Изненађен сам колико је он играо добро, лоптице су падале близу линије, посебно на форхенду. Овакви мечеви дају ми наду да могу да се такмичим са најбољима на свету. Физички, иде горе-доле. Фрустрирајуће ми је што не могу увек да будем на 100 посто, као што је било двадесет година, али морам да се помирим са тиме да увек може нешто да се деси. Трудим се да одрадим све што могу, вероватно ћу прескочити тениски тренинг у суботу и усредсредити се на опоравак. Провео сам довољно времена на терену у прве три рунде, циљ је да будем спреман за следећи меч.
О повреди леђа:
”То с леђима се десило током меча. Био је узбудљив поен, био сам на мрежи, кретао сам се у правом смеру и направио брз покрет, осетио сам нешто у левом делу леђа. Осећао сам да ми је потребан третман…
Рекао сам му на мрежи да ми намера није била да га пореметим. Боље сам се осетио после, видећемо реалност када се охлади… Имао сам среће што тај терет није остао, већ само неколико гемова.”
На исту тему је додао:
- Ако је неко био отворен да испроба нове ствари, да истражи спортску науку, машине, различите методе и третмане, ја сам први који ће да испроба… Не само што желим да продужим каријеру и да играм добро, већ волим велнес генерално, то ми је страст. Увек волим да видим колико здрави можемо да будемо, да радимо на превенцији… Ипак, сада не могу много тога да урадим, ако ми тело није како треба у завршној фази слемова, онда је то горка пилула јер знам колико се трудим. С друге стране, биолошки сат ради, трошење тела узима данак, али одупирем се.
За крај, порука:
- И даље желим да играм, строг сам према себи и тиму. Осећам да још има нивоа игре у мени да играм на највишем нивоу. Докле год је тако, желим да наставим и да видим могу ли да имам шансу за још неки слем и велику титулу. Уживам и у подршци и љубави навијача у последњих неколико година, уживам у тим осећајима. Има и других разлога. Дискутујем са собом често, али трудим се да се фокусирам на садашњост.
Порука за ривале - бољи сам него икад
У изјави на терену одмах после меча против Норија, Ђоковић је добио питање о стању повреде леђа, на које је он одговорио:
- Да, у реду је...Постоје успони и падови. Нећу откривати ништа. За противнике који гледају, бољи сам него икада.
