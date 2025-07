ШВЈОНТЕК ОСВОЈИЛА ВИМБЛДОН: Ига у финалу понизила Анисимову

Меч трајао 58 минута и завршен је резултатом 6:0, 6:0.

Биће ово финале упамћено као најизвесније у историји, јер је Швјонтек била толико доминантна, да је изгледало као да игра против јуниорке или чак детета. Анисимова, која је у полуфиналу избацила најбољу играчицу света Арину Сабаленку, "није ни дошла" на Централни терен. Пољакиња ју је до те мере надиграла и понизила, да ће изворној Рускињи рођеној у Њу Џерсију још дуго времена требати да се опорави од овог пораза. Пре свега, психички.

Швјонтек је од првог поена и гема загосподарила, те је одмах дошла до три везане брејк лопте и лако их претворила у почетну предност. На њеном сервису Анисимова готово да није ни била близу "рибрејка", па је предност брзо била дуплирана. Уследио је нови брејк, па још један и после само 24 минута је први сет завршен резултатом 6:0.

Нисмо се ни опоравили од почетног шока, а Швјонтек је наставила да "гази", па је почетак другог сета био пресликан оном првом. Анисимова је тонула све дубље, видно је била на ивици суза, док је цео стадион аплаудирао на сваки њен редак поен, желевши да ово финале макар још мало потраје. То се није десил и Швјонтек је до ногу потукла своју ривалку.

Заправо, ни Серена, нити било ко други у историји тениса, није успео да уради оно што јесте Швјонтек, да победи у финалу гренд слема са 6:0, 6:0.

