СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ ШЕСТ СПРИНТ ТРКА у шампионату Формуле 1
Наредне године у шампионату Формуле 1 биће одржано шест спринт трка, саопштено је данас на званичном сајту такмичења.
Спринт трке биће одржане у Кини, САД, Канади, Великој Британији, Холандији и Сингапуру.
Прва спринт трка 2026. године биће одржана на стази у Шангају за Велику награду Кине, која је на програму од 13. до 15. марта.
Наредна спринт трка биће одржана током ВН Мајамија, која је на програму од 1. до 3. маја. Од 22. до 24. маја је на програму Велика награду Канаде на стази у Монтреалу, а током овог викенда биће одржана трећа спринт трка у 2026. години.
Стаза Силверстон је од 3. до 5. јула домаћин трке за ВН Велике Британије. На овој стази биће одржана и спринт трка и то први пут после 2021. године.
На ВН Холандије, која је на програму од 21. до 23. августа на стази Зандворт, по први пут биће одржана и спринт трка.
Последња спринт трка у наредној сезони биће одржана на стази Марина беј у Сингапуру, која је на програму од 9. до 11. октобра.
Наредна сезона у Ф1 почиње 8. марта трком за ВН Аустралије, а завршава се 6. децембра у Абу Дабију. Према раније објављеном календару у 2026. години у шампионату Ф1 возиће се 24 трке.