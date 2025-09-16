НАЈБРЖИ ЧОВЕК У ИСТОРИЈИ ЈУСЕИН БОЛТ ЗАПАЊИО СВЕТ "Задишем се кад се попнем уз степенице"
Најбржи човек у историји, легендарни јамајчански спринтер Јусеин Болт, открио је да више није ни близу кондиције коју је имао током своје славне каријере.
Иако и даље држи светске рекорде на 100м, 200м и штафети 4x100м, Болт данас има проблем да се попне уз степенице без да се задише.
Болт, који сада има 39 година, завршио је каријеру 2017. године, а последњих годину дана опоравља се од озбиљне повреде - покидане Ахилове тетиве. У интервјуу за Тхе Гуардиан, признао је да га повреда и недостатак тренинга озбиљно погађају.
- Углавном радим вежбе у теретани. Нисам фан тога, али мислим да сада, када сам дуго ван трчања, морам поново да почнем. Јер кад се попнем уз степенице, задишем се. Када поново почнем озбиљније да тренирам, мораћу да убацим и трчање кругова, само да повратим дисање - рекао је Болт.
Иако више не тренира као некада, Болт и даље остаје недодирљив у свету атлетике - његови рекорди од 9.58 секунди на 100 метара, 19.19 секунди на 200 метара, и 36.84 секунди у штафети 4x100м и даље стоје, и нико им се није озбиљно приближио.
На питање зашто данашња генерација спринтера не успева да надмаши његове резултате, Болт је одговорио:
- Ми смо једноставно талентованији. То је то. Код мушкараца се то види јасно. Код жена је другачије, оне све брже и брже трче, што показује да је у питању таленат - каже Болт.
Након повлачења из спорта, Болт је престао да прати атлетику, али је овог месеца отпутовао у Токио да испрати Светско првенство.