ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ ВЕТЕРАНА ПЛИВАЧКОГ КЛУБА ВОЈВОДИНА НА ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ ХРВАТСКЕ: Освојено 23 медаље
На Отвореном првенству Хрватске за ветеране одржаном у Загребу пливацки клуб Војводина из Новог Сада забележио је запажене резултате.
У конкуренци од 110 пливача и пливачица, Војводина је наступила са 12 такмичара и такмичарки, а освојене су 23 медаље и то 11 златних, шест сребрних и шест бронзаних.
Мастерс пливање у Војводини постоји још од 2005. године, док се у протекле две године у организацији Саше Тодоровића и под тренерском палицом бившег олимпијца Игора Беретића, активно ради на популаризацији овог спорта за одрасле. Тако, ветерани Војводине тренутно броје педесетак чланова од којих се око 30 активно такмичи у свим старосним категоријама, како у региону, тако и на интернационалним првенствима. Медаље су у последње време стизале из Босне и Херцеговине, Чешке, Пољске, Аустрије, Бугарске, Румуније, Молдавије. На државним првенствима у Србији ветерани Војводине екипно се константно држе подијума са пласманом међу прве три екипе.
Ветерани Војводине окренули су се припремама за државно првенство које је планирано за 13. и 14. децембар баш у Новом Саду.