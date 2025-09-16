ЖИВКО ГОЦИЋ НОВИ ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА: Легендарни ватерполиста се вратио међу црно-беле
Легендарни ватерполиста Живко Гоцић нови је шеф стручног штаба Партизана, објављено је на прес конференцији.
Пролазе црно-бели кроз тежак период претходних година, а долазак Гоцића би могао да буде знак за опоравак српског великана. Гоцић ће бити задужен за комплетну струку и ватерполо академију.
Перспективни стручњак се овог лета растао са Новим Београдом и био је виђен на клупи Приморца из Котора, али до сарадње није дошло.
Гоцић је током сјајне играчке каријере бранио боје Партизана, а сада се враћа да покуша да га врати на стазе старе славе. Такође, наступао је и за Ортиђу, Динамо из Москве, Латину, Солнок, где је почео и тренерску каријеру, коју је наставиоу Новом Београду. У капици са државним грбом је освојио огроман број медаља. Има три медаље са Олимпијских игара – бронзу из Пекинга, бронзу из Лондона и злато из Рија. На шампионатима света је освојио две златне и бронзану медаљу, на првенствима Европе је стигао до пет златних, једне сребрне и једне бронзане медаље. Освојио је и шест златних медаља у Светској лиги.
Што се клубова тиче, Гоцић је освоје трофеј у Еврокупу са екипом Солнока. Прбви је странац у историји који је успео да освоји трофеј у шампионату Мађарске, као шеф стручног штаба. Са новим Београдом, је уз триплу круну (шампионат и Куп Србије, Регионална лига), односно трофеј у Купу прошле сезоне, три пута био учесник финалног турнира Лиге шампиона. Поражен је у финалу од Про Река у Београду, Ференцвароша на Малти прошле сезоне, а пре две године, такође на Малти поражен је у полуфиналу од Олимпијакоса.
На следећој седници Скупштине Партизана на место почасног председника бити именован легендарни Ђорђе Перишић