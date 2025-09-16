clear sky
ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ: "Нисмо довели центра из разних разлога"

16.09.2025. 14:16 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Sportske.net
obradovic
Фото: АБА лига/КК Партизан Моцарт Бет/Драгана Стјепановић

Жељко Обрадовић је говорио о теми која занима црно-белу јавност.

У разговору за Sportske.net, дотакао се мањка играча на позицији центра, где је једина класична "петица" Тајрик Џонс.

"Када смо правили план за ову сезону, знали смо да морамо да рачунамо на повреде и велики број утакмица. Треба најмање шест високих играча, а ми у овом тренутку имамо четворицу – Осетковског и Паркера који су здрави, те Тајрика и Покушевског који су ван тима. Наравно да нам треба још један високи играч, цело лето смо покушавали и радили на томе, али нажалост нисмо успели из разних разлога", рекао је трофејни стручњак и додао:

"Против Макабија су нас апсолутно надсочили, али прави проблем је тренинг. Са овим играчима које имамо на располагању морамо да радимо потпуно другачије ствари, а то је веома тешко. Ипак, такав тим имамо и тако ћемо радити. Надам се да ће ситуација бити боља када се вратимо из Аустралије, па да тих неколико дана пред почетак сезоне искористимо као мини припреме."

Дотакао се и пута у Аустралију, где ће играти против Панатинаикоса и Сиднеј Кингса.

"Вања је јуче на првом тренингу изгледао коректно и њему је требао одмор. Мислим да је страшно тешко за играче после Европског или Светског првенства или Олимпијских игара да се одмах враћају. Неопходно је да се одморе и у глави и у телу. Вратио се са прилично великом жељом. Карлик је добро, имао је проблем са руком, али осећа се боље и сигурно ће играти у Аустралији."

Жељко Обрадовић кк партизан
Извор:
Б92/Sportske.net
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
