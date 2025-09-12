НОВИ КОШАРКАШ ПАРТИЗАНА ШЕЈК МИЛТОН ЗА „ДНЕВНИК“ Желео сам Обрадовића
Нови кошаркаш Партизана Шејк Милтон оценио је да је задовољан почетком припрема у разговору за „Дневник“ током пријатељских провера у италијанском граду Лука, где су црно-бели подигли трофеј.
Милтон је дошао у Београд као велико појачање, директно из Лос Анђелес Лејкерса и већ је у уводним утакмицама на припремном турниру показао назнаке тога колико би могао да буде користан за састав Жељка Обрадовића.
– Идемо у добром правцу. Полако учим и стичем самопоуздање. Сви све боље схватамо шта тренер жели од нас, али и то шта желимо као тим. Остаје нам да решимо још неке ствари офанзивно и дефанзивно, како бисмо спремно дочекали почетак сезоне – истакао је некадашњи НБА ас за Дневник.
Не може баш да се пореди оно што је проживео у Европи до сада са искуством из САД, бар кошаркашки гледано.
– Дефинитивно је другачије. Другачија су правила и кошарка није иста. У сваком случају, осећам да могу да се уклопим и само ћу наставити да слушам тренере и саиграче, како бих у томе био још бољи. Сигурно да се игра са много више контакта и потребно је да схватиш како да на други начин направиш предност.
После признања о томе да је имао неколико евролигашких понуда, навео је да се за Партизан одлучио делом и због старог познаника и саиграча са колеџа СМУ, Стерлинга Брауна.
– Била је то добра ситуација за мене. Знао сам да је тренер захтеван и да ћемо тренирати јако. То сам и желео. О свему томе сам и разговарао са Брауном. Видео сам шта раде и како желе да граде екипу. Нисам још то искусио до краја, али осећам да ћу играти најзабавнију кошарку у животу.
Баш је на СМУ-у радио са српским тренером Немањом Јовановићем, са којим је и дан-данас у изузетним односима. Лета проводе заједно, спремајући се за нову сезону. О њему говори само позитивно.
– Утицао је на моју каријеру. И ван паркета смо врло блиски. И да нисам одлучио да играм за Партизан, тако би остало. Усмерава мој начин размишљања и са њим вредно радим. То је мој човек – закључио је Шејк Милтон.
В. М. П.
У Лејкерсима нереално
Има богату НБА каријеру, а прошле сезоне достигао је врхунац, када је играо за Лос Анђелес Лејкерсе, што је само по себи велика ствар.
– Било је лудо. Одрастао сам гледајући Кобија Брајанта, мог омиљеног играча. Нереално је било носити тај дрес после – рекао је Милтон за Дневник.