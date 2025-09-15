clear sky
КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА ЋЕ ЗАВРШНИ ДЕО ПРИПРЕМА ОДРАДИТИ У АУСТРАЛИЈИ:  Тројица играча остају у Београду

15.09.2025. 16:51 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
partizan
Фото: КК Партизан

Партизан ће завршни део припрема одрадити у Аустралији.

На ту турнеју Жељко Обрадовић, тренер црно-белих, неће водити Тајрика Џонса, Алексеја Покушевског и Френка Ниликину.

Сва тројица имају проблема са повредама и остаће у Београду да их санирају, како би покушали да се спреме за почетак нове сезоне.

Али, у Аустралију ће путовати капитен Вања Маринковић и Карлик Џонс.

Партизан ће први меч одиграти против Панатинаикоса, а онда 21. септембра дуел са Сиднеј Кингсима.

Прву званичну утакмицу црно-бели ће имати против Дубаија у Евролиги на гостујућем терену.

Спорт Кошарка
