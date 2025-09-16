КОШАРКАШКОМ КЛУБУ ВОЈВОДИНА ФАЛИ ЈОШ ЈЕДНА СЛАГАЛИЦА Долазак центра зависи од финансија
Кошаркашки клуб Војводина налази се у сличној ситуацији, као што је то био случај прошле сезоне. Тада је екипа била готово комплетирана и чекао се центар у децембру и јануару, али он није дошао због неочекиваног финансијског ударца за тим.
И сада, како може да се уочи на припремним сусретима, фали појачање на истој позицији, са тим што је овај пут моментално јасно да постоји могућност да црвено-бели не доведу више никога и да се са расположивим снагама боре за врх на свим фронтовима.
Тренутно, центра код Војводине играју Џордан Сешн и Милош Стајчић, мада ни један ни други нису „петице“ у класичном смислу. Сешн то може да надомести сјајним атлетским предиспозицијама, док је Стајчић нешто мање мобилан, али кад уђе у серију тешко га је зауставити. Барем у досадашњем току припрема није било проблема са скоком и то највише захваљујући великој борбености на осталим позицијама. Ранко Симовић представља прави мотор екипе на крилном центру, а бек Милош Милисављевић узима све „ничије“ лопте и баш те две аквизиције испоставиле су се као погодак до сада.
Ове сезоне Новосађани неће имати императив врхунског резултата, што је у супротности са амбицијама из прошле сезоне, када су црвено-бели имали најскупљи тим у последњих десетак година. Ситуација је у овом моменту нешто другачија, али позитивну основу представља то што је доведен врхунски тренер и што се обриси његове филозофије, што на паркету, што у психолошком смислу, виде већ сада. Тако Војводину није успео да поремети ни вирус, због којег су Новосађани били десетковани у претходном периоду.
Прву утакмицу нове сезоне црвено-бели играју 4. или 5. октобра, када ће дочекати Слободу из Ужица у Кошаркашкој лиги Србије.