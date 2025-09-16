До 2029. у Србији ће се кладити 330.000 људи: Која спортска такмичења ће утицати на повећање овог броја?
Спортско клађење у Србији има традицију дужу од четврт века, будући да су се прве спортске кладионице појавиле још деведесетих година 20. столећа. Ипак, тек је са ширењем интернета дошло до праве експанзије ове забаве у нашој земљи.
Велико истраживање угледног сајта Статиста, платформе која прати податке и трендове у различитим индустријама на глобалном нивоу, потврђује ове утиске: сваке године све је више поклоника спортског клађења у Србији, па се очекује да он достигне број од чак 333.000 до 2029. године. То значи да ће сваки двадесети грађанин Србије (4.9%) уплаћивати тикете, док ће пројектована зарада од спортског клађења стићи до чак 118.19 милиона долара.
Разлог овог раста лежи пре свега у једноставности онлајн клађења и све већој популарности клађења уживо. Данас је на тржишту заступљен велики број легалних платформи, попут оних наведених на сајту legalbet.rs, који је специјализован за анализу и поређење кладионица доступних српским играчима.
Међутим, развој тржишта и јасан правни оквир само су један део приче. Други су, наравно, спортска такмичења која привлаче све више познавалаца спорта. У овом тексту подсетићемо вас на оно што нас чека у блиској будућности - од 2026. па све до 2029. године.
Светско првенство у фудбалу 2026.
Многи - често с великим оправдањем - тврде да је Мундијал већи догађај чак и од Олимпијских игара. Онај који ће се одиграти догодине у три земље (Сједињене Америчке Државе, Канада, Мексико) биће по много чему специфичан. Пре свега, биће ово први пут да ће на смотри најбољих фудбалских селекција учествовати чак 48 репрезентације.
Ипак, за српски национални тим, Светско првенство има још већу специфичну тежину. Подсетимо, репрезентација Србије није пропустила ниједан Мундијал још од оног у Бразилу 2014, али нисмо имали превише успеха.
И 2018. у Русији и 2022. у Катару селекција Србије опростила се од такмичења већ у групној фази. Уколико у тешкој групи, са Енглеском и Албанијом, успемо да се квалификујемо, надамо се да ће селекција коју предводи Драган Стојковић Пикси успети да се пробије у други круг.
Пошто је фудбал убедљиво најпопуларнији спорт за клађење, а Мундијал највећи фудбалски догађај на планети, јасно је да ће овај турнир бити прави празник и за кладионичаре. Очекује се да ће велики број постојећих играча бити још активнији, док ће узбуђење око такмичења привући и нове кориснике у локалне и онлајн кладионице.
Светско првенство у кошарци 2027.
Многима у Србији је Мундобаскет болна тачка. Након феноменалних игара на Далеком истоку, бројни љубитељи кошарке - можемо рећи националног спорта у Србији - понадали су се да први пут од 2002. и Индијанаполиса можемо да се попнемо на кров света.
Ипак, у великом финалу бољи од селекције Светислава Пешића били су Немци. Разбио нас је Денис Шредер са 28 поена, док је Алекса Аврамовић постигао 21.
Наредни турнир играће се 2027. године, а учествоваће укупно 32 екипе. Биће то велика, можда и највећа прилика да се ова генерација српских кошаркаша окити најсјајнијим одличјем. Посебно уколико опет будемо предвођени двоструким МВП-јем НБА лиге, Николом Јокићем, али и капитеном Богданом Богдановићем, који је нажалост доживео тешку повреду на Евробаскету 2025.
Светско првенство 2027. неће бити празник само за љубитеље кошарке, већ и за све кладионичаре. Пошто домаће кладионице, готово као и за фудбал, нуде велики број тржишта за највеће кошаркашке турнире, јасно је да ће Мундобаскет бити снажан магнет и за постојеће играче и за оне који тек улазе у свет спортског клађења.
Летње олимпијске игре 2028.
Од 14. до 30. јула 2028. године Лос Анђелес ће бити домаћин најбољим спортистима света. Очекује нас укупно 351 надметање у 36 спортова, а међу њима ће бити и велики број српских репрезентативаца који ће јуришати на медаље.
Подсетимо, у Паризу 2024. Србија је имала чак 113 олимпијаца, који су обрадовали нацију са чак пет медаља. Златни су били Новак Ђоковић у тенису, Зорана Аруновић и Дамир Микец у стрељаштву, Александра Перишић у теквондоу, док су ватерполисти опет били најбољи. Кошаркаши су тада, након несрећног пораза од “Дрим тима”, успели да се домогну бронзе.
У односу на раније олимпијаде, очекује нас деби “флег фудбала”, варијанте америчког фудбала, а враћају се и бејзбол, софтбол, крикет и лакрос. Наравно, ни у једној од ових дисциплина Србија нема превелике шансе.
Што се тиче Зимских олимпијских игара, оне ће бити одржане у Милану, односно у Кортини, од 6. до 22. фебруара 2026. године. Самостална Србија никада није освојила нити једну медаљу у зимским спортовима. Зато је могуће да ће управо Летње олимпијске игре привући највише пажње – како обичних навијача, тако и кладионичара који желе да подрже националне спортисте својим улозима. Ипак, све је могуће, па можда баш овога пута српски такмичари пријатно изненаде и на Зимским играма.
Европско првенство у фудбалу 2028.
Ако смо на светским првенствима редовни учесници, то се никако не би могло рећи за ЕУРО. Репрезентација Србије од 2000. године, када смо се звали СР Југославија, није успела да се квалификује за такмичење најбољих европских селекција. Међутим, последњих година ситуација се променила – Србија је изборила пласман на ЕУРО 2024, иако је завршила такмичење већ у групној фази.
Овај турнир биће одржан на Острву - домаћини су Енглеска, Шкотска, Велс и Република Ирска, с тим што ће финале бити одиграно на чувеном Вемблију.
Оно што се већ зна јесте да ће квалификације почети тек након завршетка УЕФА Лиге нација 2026-27. Захваљујући победи у двомечу над Аустријом у претходном издању овог такмичења, Србија ће се и даље такмичити у најелитнијој дивизији, Лиги А. То би могло умногоме да олакша пут “орловима” до ЕП.
Турнир ће свакако привући велики број кладионичара, без обзира на то да ли се Србија квалификује или не, јер је у питању један од најпопуларнијих фудбалских догађаја у Европи.