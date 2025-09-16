ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТУЛА У НОВОМ САДУ: Берба медаља кајакаша Војводине, Славици Нашагаћин пет одличја на државном првенству
Првенство Србије у кајаку, у појединачној и екипној конкуренцији у свим узрасним категоријама, одржано је протеклог викенда у Београду, на Ади Циганлији.
Чланови Кајак-кану клуба Војводина из Новог Сада су у сениорској конкуренцији екипно освојили вицешампионску титулу, били су пети у јуниорској и кадетској, а шести у пионирској. У укупном пласману, рачунајући све узрасне категорије, Војводина је на четвртом месту, од 22 клуба.
У појединачном делу такмичења у сениорским тркама, у одсуству најбоље кајакашице Србије, такође чланице ККК Војводина, Милице Новаковић, Славица Нашагаћин је била задужена за освајање медаља у једноседу. Била је сребрна у К1 200 м, а бронзана у К1 1000 м. На то је додала и одличја у јуниорском узрасту у ком је првакиња државе у К1 200, вицепрвакиња у К1 500, а са Реом Бјелић је узела бронзу у К2 200.
Освојена су још три сениорска сребра – Вељко Поповић и Федор Цветков у К-2 1000 и два четверца, Вељко Поповић, Федор Цветков, Урош Ћук, Едвард Перлаки на 1000 м и Поповић, Војин Рудовић, Анђело Џомбета, Владимир Торубаров на дупло краћој дистанци. Џомбета, Рудовић, Небојша Радановић и Торубаров освојили су бронзу у К-4 200, док је успех у групним чамцима Рудовић крунисао и трећим местом у К1 500 м.
Кануисткиња Тијана Арсић је пригрлила две титуле, у Ц-1 500 и Ц-1 200.
Јуниорски четверац је најбољи у држави на 1000 м у саставу Андрија Сибинкић, Богдан Миљевић, Стефан Кекић и Матеја Радмановић. Сибинкић је као кадет узео сребро у К1 1000 м, као и четвертац у том узрасту на истој дистанци – Максим Рудовић, Богдан Миљевић, Гаврило Рудовић, Страхиња Пркосовачки.
Максиму Рудовићу су у пионирској категорији припале две медаље у једноседу, сребро на 1000 м и бронза на 500 м.