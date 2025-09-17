overcast clouds
ДЕЛЕГАЦИЈА ГРАДА НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ СЛАВЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО Чланица Градског већа за културу Черемиџић: Jединство српског народа, у отаџбини и расејању, наше су највеће богатство

17.09.2025. 10:53
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Чланица Градског већа за културу Града Новог Сада Маја Черемиџић Шаиновић и секретар Скупштине Мирјана Василић бораве у Источном Сарајеву поводом обележавања Дана и крсне славе града – Светог свештеномученика Петра Дабробосанског.

Чланица Градског већа је том приликом истакла значај очувања духовне, културне и националне баштине.

- Jединство српског народа, у отаџбини и расејању, наше су највеће богатство. Снага нашег народа лежи у вери, традицији и заједничком памћењу. Нека овај дан буде подсећање да само заједно можемо сачувати оно што јесмо – изјавила Маја Черемиџић Шаиновић.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Град Источно Сарајево и Богословија Светог Петра Дабробосанског у Фочи обележавају  крсну славу 17. септембра, а прослава је обухватила бројне догађаје у оквиру манифестације „Дани Источног Сарајева“, која је трајала од 10. до 17. септембра.

Уочи славе, 16. септембра одржани су пријем за делегације братских градова и свечана академија у Народном позоришту Источно Сарајево, док је централно обележавање одржано на сам Дан славе у храму Светог Петра у Војковићима.

источно сарајево слава
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Нови Сад
