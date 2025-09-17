НОВОСАЂАНИН ИМА НАЈЈАЧУ РУКУ НА СВЕТУ И ЗЛАТНУ МЕДАЉУ ДА ТО ДОКАЖЕ Бранислав Јакшић освојио прво место на Светском првенству у обарању руке
Новосађанини Бранислав Јакшић остварио је фантастичан резултат на Светском првенству у обарању руке и донео Србији злато у категорији Сениор Гранд Мастер, лева рука до 100 кг.
Десном руком је освојио друго место, показујући изванредну снагу и технику.
Бранислав Јакшић је члан клуба Армада из Новог Сада није само шампион у обарању руке – он је и искусни тренер и мајстор борилачких техника, који је током година обучавао специјалне јединице како у Србији, тако и у иностранству. Са 62 године, његова кондиција, концентрација и богато искуство показују да године нису препрека за врхунске резултате.
Јакшић је до финала прошао кроз чак 17 борби, а у самом финалу савладао је представника Казахстана и тако се попео на највиши трон.
Радиша Милојковић такође је блистао, пласиравши у полуфинале, али је на крају заузео четврто место и левом и десном руком, показујући да Србија има још талената спремних за међународне изазове.
Председник Савеза Србије за обарање руке, Ненад Смиљковић, наглашава да је ово прва златна медаља Србије после десет година од када је земља постала пуноправан члан Светске федерације, што потврђује успешан рад Савеза и развој овог спорта у земљи.
На крају године, репрезентацију Србије очекује меч са Чешком у оквиру Лиге нација, који ће се одржати 29. новембра у Трстенику, граду који је седиште Савеза и центар „армоврестлинга“ у Србији.