АРХИТЕКТОНСКИ БИСЕР НОВОГ САДА Век историје од Католичке гимназије до Електротехничке школе „Михајло Пупин“
Зграда Средње електротехничке „Михајло Пупин“, није само школски објекат, већ и репрезентативно здање и архитектонски бисер из богате историјске ризнице Новог Сада.
Здање поред ког дневно пролази на хиљаде људи стара је 113 година и за више од века постојања мењала је функцију и називе али је остала место под чијим кровом су генерације и генерације стицали нова знања и дипломе.
Земљиште на коме је подигнута припадало је већој парцели где је крајем 19. века била прва Градска болница; градња новог школског комплекса започета је 1912. године за потребе Мађарске католичке гимназије. Након Првог светског рата у зграду се преселио државни женски учитељски институт са интернатом, који је од 1935. постао мешовит, а и имао је и пратеће садржаје: биоскоп, башту и воћњак.
После Другог светског рата користиле су је различите средњошколске установе, од гимназије до економске школе, да би 1963. године зграда адаптирана и простор је уступљен новим струковним школама укључујући и школу електро-струке која ће годину дана касније понети име чувеног научника српског порекла Михајла Пупина.
Поред главне зграде, комплекс обухвата и објекат у Школској улици, изграђен 1921. за потребе тадашње Грађевинске дирекције.
Главна зграда је велики сецесијски објекат монументалних форми и богате фасадне декорације, типичан пример школске архитектуре тог доба у Новом Саду. У изворима се помињу имена која су у локалној традицији повезивана са пројектовањем: Бела Пекло и/или Микша Штробл, међутим, оригинални планови нису сачувани, па није могуће са апсолутном сигурношћу да се припише само једном аутoру.
Због свега што је преживела и што и данас значи, ова школа није само адреса у Футошкој улици, већ трајни део идентитета града. И тако, више од једног века касније, зграда остаје оно што је увек била - место где се прошлост и будућност сусрећу под истим кровом.
