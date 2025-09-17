overcast clouds
18°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АРХИТЕКТОНСКИ БИСЕР НОВОГ САДА Век историје од Католичке гимназије до Електротехничке школе „Михајло Пупин“

17.09.2025. 10:34 10:40
Пише:
Александар Савановић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Дневник/С. Шушњевић

Зграда Средње електротехничке „Михајло Пупин“, није само школски објекат, већ и репрезентативно здање и архитектонски бисер из богате историјске ризнице Новог Сада.

Здање поред ког дневно пролази на хиљаде људи стара је 113 година и за више од века постојања мењала је функцију и називе али је остала место под чијим кровом су генерације и генерације стицали нова знања и дипломе.

Земљиште на коме је подигнута припадало је већој парцели где је крајем 19. века била прва Градска болница; градња новог школског комплекса започета је 1912. године за потребе Мађарске католичке гимназије. Након Првог светског рата у зграду се преселио државни женски учитељски институт са интернатом, који је од 1935. постао мешовит, а и имао је и пратеће садржаје: биоскоп, башту и воћњак. 

2
Фото: Дневник/С. Шушњевић

После Другог светског рата користиле су је различите средњошколске установе, од гимназије до економске школе, да би 1963. године зграда адаптирана и простор је уступљен новим струковним школама укључујући и школу електро-струке која ће годину дана касније понети име чувеног научника српског порекла Михајла Пупина.

Поред главне зграде, комплекс обухвата и објекат у Школској улици, изграђен 1921. за потребе тадашње Грађевинске дирекције. 

Главна зграда је велики сецесијски објекат монументалних форми и богате фасадне декорације, типичан пример школске архитектуре тог доба у Новом Саду. У изворима се помињу имена која су у локалној традицији повезивана са пројектовањем: Бела Пекло и/или Микша Штробл, међутим, оригинални планови нису сачувани, па није могуће са апсолутном сигурношћу да се припише само једном аутoру. 

д
Фото: Дневник/С. Шушњевић

Због свега што је преживела и што и данас значи, ова школа није само адреса у Футошкој улици, већ трајни део идентитета града. И тако, више од једног века касније, зграда остаје оно што је увек била - место где се прошлост и будућност сусрећу под истим кровом. 

д
Фото: Дневник/С. Шушњевић

Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједицама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.

Дворци Војводине 2025 Нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Александар Савановић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај