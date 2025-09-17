КАКО ЈЕ ЈЕДНА ТИТУЛА ПОВЕЋАЛА МЕЂУНАРОДНУ ВИДЉИВОСТ БАЊА ЛУКЕ Спој богате музичке традиције и савременог стваралаштва
Идентитет Бање Луке почива на споју богате традиције и савременог урбаног развоја.
Град је препознат као центар младих, музике, фестивала и културне размјене, али истовремено чува наслеђе своје архитектуре, природе и разноликости заједнице. Највеће предности града су снажна енергија младих генерација, отвореност за иновације у култури и уметности, као и међународна препознатљивост кроз културне манифестације и креативне иницијативе. Бања Лука се развија као регионални центар музичке продукције, фестивала и креативних индустрија, а истовремено нуди аутентично искуство посетиоцима кроз спој природе, културе и гостопримства. Баш због свега тога је Бања Лука један од многобројних градова којима је додељена титула УНЕСКО Креативни град у категорији музике. Поводом тога разговарали смо са представницима организације која јеовом граду донела титулу.
Који је био кључни разлог зашто је вашем граду додељена титула УНЕСКО Креативни град?
- Кључни разлог због којег је нашем граду додељена титула УНЕСКО Креативни град лежи у богатој музичкој традицији и савременом стваралаштву које повезује различите генерације и културе.Град Бања Лука је препознат као центар музичке креативности на Западном Балкану захваљујући развијеној музичкој сцени – од академске музике и институционалне подршке до динамичне поп, рок и алтернативне сцене. Уједно и по спремности града да улаже у развој музичке инфраструктуре, фестивалима и манифестацијама – који окупљају домаће и међународне умјетнике и промовишу интеркултурални дијалог кроз музику, развоју креативних индустрија – кроз пројекте као што је Western Balkan SongwritingHub, који повезује младе ауторе, продуценте и извођаче. Познат је и по међународној сарадњи која позиционира град као мост између различитих културних идентитета и музичких жанрова, инклузивности и друштвеном утицају музике – музика се користи као средство за промоцију људских права, родне равноправности и одрживог развоја.Захваљујући овим елементима, УНЕСКО је препознао да Бања Лука кроз музику и креативност не само чува културно насљеђе, већ и ствара иновативне моделе развоја заједнице и привреде –објашњавају млади у Бања Луци.
На које начине је титула утицала на културни и економски развој ваше заједнице?
- Титула УНЕСКО Креативни град повећала је међународну видљивост Бања Луке и подстакла јачање музичке сцене, фестивала и сарадње са страним партнерима. Тиме је створена нова подршка младим умјетницима и креативним индустријама. Истовремено, богатија културна понуда допринијела је развоју туризма, отварању радних мјеста и расту локалне економије, позиционирајући Бања Луку као препознатљив регионални центар музике и креативности.
Како укључујете локалну заједницу у креативне и културне процесе?
- Кроз едукативне и партиципативнепрограме као што су радионице, курсеви и мастеркласови за све узрасте, кроз подршку НВО који се баве културним и креативним догађајима, кориштењем јавних простора, оживљавањем тргова, паркова, библиотека и школа кроз културне догађаје и фестивале, подршком локалним талентима, отвореним позивима за уметнике, музичаре и културне ствараоце из заједнице, менторским програмима и сарадњом са професионалцима.
Који савет бисте дали Новом Саду, од једног члана УНЕСКО Мреже креативних градова другом?
- Да се Нови Сад што снажније укључи локалну заједницу и креативце у све процесе доношења одлука и креирања културних садржаја. Титула УНЕСКО креативног града доноси међународну видљивост, али њена права снага лежи у томе да оснажи локалне актере – умјетнике, удружења, образовне институције и грађане – да заједно обликују културни идентитет града.Препоручујемо и да се максимално искористи међународна мрежа: повезивање са градовима из региона и свијета јер доноси нове идеје, размјену знања и одрживе пројекте. Важно је градити мостове између традиције и савременог израза, као и између културе и других сектора. Наш кључни савјет је: не дозволите да титула остане само почасна ознака. Претворите је у дугорочни алат за развој града – кроз инклузивне културне програме, одрживе пројекте и јачање локалног идентитета у глобалном контексту – поручују представници организација које су Бања Луци донеле титулу.