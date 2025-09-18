Нису помогла ни чуда Вање Милинковић Савића! ЛИГА ШАМПИОНА: Манчестер сити савладао Наполи
Фудбалери Манчестер ситија савладали су Наполи резултатом 2:0 у првом колу Лиге шампиона.
Очекивало се да ће италијански шампион пружити јачи отпор, али је све пало у воду црвеним картоном капитена Ди Лоренца у 21. минуту. Чак су гости пре тога имали одличну шансу преко Беукеме, када је Донарума сјајном интервенцијом сачувао мрежу. Од тог тренутка се играло само испред гола Наполија и било је јасно да чека тежак посао Вању Милинковић-Савића. Чинио је чуда српски голман и држао у животу изабранике Антонија Контеа у првом полувремену. Ређале су се шансе, а пантерским интервенцијама није дозвољавао капитулацију Милинковић-Савић. На неки начин је и оправдао поверење и показао да није Наполи случајно загризао да га доведе овог лета из Торина.
Ипак, није било спаса у 56. минуту за госте. Фоден је извео магију асистенцијом, а Халанд главом пребацио Милинковић-Савића. Наставио је Сити да притиска, јер је желео да дође до другог гола и успео је преко Докуа, Рејндерс га је проиграо, а Белгијанац пројурио кроз одбрану гостију и рутински погодио мрежу. Исту слику смо видели до краја сусрета, али је домаћа екипа спустила у мању брзину и рутински привела меч крају.
Фудбалери Барселоне славили су на гостовању у Њукаслу (2:1), у мечу прве рунде Лиге шампиона. Играч утакмице дефинитивно је био Маркус Рашфорд, који је постигао прве голове у дресу Блаугране. Једини гол за Њукасл постигао је Ентони Гордон у последњем минуту регуларног дела утакмице. Барса је била млака и недоречена у првом полувремену, али је у наставку на крилима Рашфорда, који је играо уместо повређеног Ламина Јамала, стигла до три бода. "Свраке" ће жалити пре свега због промашаја Харвија Барнса у 24. минуту при резултату 0:0, када му је Ђоан Гарсија скинуо зицер.
Рашфорд је предност гостима донео у 58. минуту, када је главом, поред Фабијена Шера, а на центаршут Жила Кундеа, савладао Ника Поупа. Други погодак у 67. минуту је био још лепши. Побегао је Сандру Тоналија, а онда затегао са ивице казненог простора и уз помоћ пречке преварио Поупа још једном. Њукасл је у другом полувремену био летаргичан, али је домаће навијаче размрдао Ентони Гордон у 90. минуту после асистенције Џејкоба Марфија. Судија Глен Ниберг је продужио утакмицу за чак седам минута, али је Барса држала лопту далеко од свог шеснаестерца и тако сачувала тријумф. Могли су чак и до гола у тим моментима, али је ударац Данија Олма по додавању Рафиње сјајно одбранио Поуп.
Фудбалери Ајнтрахта из Франкфурта су савладали Галатасарај са 5:1 на домаћем терену, у првом колу лигашког дела Лиге шампиона. Ајнтрахт је до убедљиве победе дошао после преокрета, повео је Галатасарај на старту меча, али је уследио прави "блицкриг" немачке екипе до полувремена. Потом су потврдили тријумф у другом делу игре. Повео је Галтасарај у деветом минуту голом Јунуса Акгуна, а у асистенте се уписао Лирој Сане – 1:0. Ипак у завршници првог полувремена уследио је тотални преокрет Ајнтрахта. Све је почело од аутогола Девинсона Санчеза у 37. минуту, а онда је у надокнади пало још два гола. Џан Јилмаз Узун је погодио у другом, а Џонатан Буркарт у петом минуту надокнаде – 3:1. Ајнтрахт је довршио посао у другом полувремену, поново се у стрелце у 66. минуту уписао Буркарт, а тачку на меч је ставио Ансгар Кнауф у 75. када је погодио за коначних 5:1.
Фудбалери Спортинга успешно су започели наступ у Лиги шампиона, пошто су у Лисабону убедљиво савладали Каират резултатом 4:1 (1:0). "Лавови" су пред својим навијачима уписали значајну победу и по питању гол-разлике, али дешавања на стадиону "Жозе Алвеладе" нису била тако "глатка" по зелено-беле као што казује крајњи резултат. Спортинг је дуго неуспешно покушавао да пробије "бункер" тима из Алматија, да би у томе први пут успео тек у 44. минуту преко Тринкаа. А онда, на старту другог полувремена, Каират стиже до две колосалне шансе које није искористио. Да је успео у томе, могао је чак и да поведе. Овако, све се убрзо распало по дебитанта. Тринкао је у 65. минуту стигао и до другог гола, да би "блиц-криг" наставили Алисон после два и Кенда након три минута за 4:0 већ у 68. Каират је до краја ипак успео да дође до утешног гола, првог икада у Лиги шампиона, а стрелац је био Едмилсон четири минута пре краја сусрета.
Лига шампиона, 1. коло
Четвртак:
Клуб Бриж - Монако 4:1 (3:0)
Тресолди 32, Оњедика 39, Ванакен 43, Диакон 75 – Фати 90+2
Копенхаген - Бајер Леверкузен 2:2 (1:0)
Ларсон 9, Роберт 87 – Грималдо 82, Хацидијакос 90+1аг
Ајнтрахт Франкфурт - Галатасарај 5:1 (3:1)
Доан 37, Узун 45+2, Буркарт 45+4, 66, Кнауф 75 - Акгун 8
Манчестер Сити - Наполи 2:0 (0:0)
Халанд 56, Доку 65
Њукасл - Барселона 1:2 (0:0)
Гордон 90 – Рашфорд 58, 67
Спортинг Лисабон - Каират 4:1 (1:0)
Тринкао 44, 65, Алисон 67, Кенда 68 - Едмилсон 86
Уторак:
Атлетик Билбао - Арсенал 0:2 (0:0)
Мартинели 72, Тросар 87
ПСВ - Унион Сен Жилоа 1:3 (0:2)
Ван Бомел 90 – Дејвид 9п, Аит Ел Хађ 39, Мекалистер 81
Јувентус - Борусија Дортмунд 4:4 (0:0)
Јилдиз 63, Влаховић 67, 90+4, Кели 90+6 – Адејеми 52, Нмеча 65, Коуто 74, Бенсебаини 86п
Реал Мадрид - Олимпик Марсеј 2:1 (1:1)
Мбапе 29п, 81п – Веа 22
Бенфика - Карабаг 2:3 (2:1)
Баренечеа 6, Павлидис 16 – Андраде 30, Дуран 48, Кашчук 86
Тотенхем - Виљареал 1:0 (1:0)
Луиз Жуниор 4аг
Среда:
Славија Праг - Боде/Глимт 2:2 (1:0)
Мбођи 23, 74 – Баси 78, Фет 90
Ајакс - Интер 0:2 (0:1)
Тирам 42, 47
Бајерн - Челси 3:1 (2:1)
Шалоба 20аг, Кејн 27п, 63 – Палмер 29
Ливерпул - Атлетико Мадрид 3:2 (2:1)
Робертсон 4, Салах 6, Ван Дајк 90+2 – Љоренте 45+3
ПСЖ - Аталанта 4:0 (2:0)
Маркињос 3, Кварацхелија 39, Мендеш 51, 90+1
Олимпијакос - Пафос 0:0