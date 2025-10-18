broken clouds
ПРИЛИКА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКИ Мобилни мамограф од понедељка у Новој Вароши

18.10.2025. 17:44
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
мамограф
Фото: Ilustracija pixabay

Мобилни мамограф је постављен на новој локацији, на паркингу Дома здравља у Новој Вароши, где ће од понедељка 20. октобра почети са радом.

Радно време мобилног мамографа је сваког дана, укључујући и викенд, од 9 до 18 часова. Прегледи се заказују путем телефона на број 033/62-674 сваког радног дана од 7 до 21 сат и викендом од 8 до 15 часова. 

На мамографски преглед позивају се жене старосне доби од 45 до 69 година које у последње две године нису урадиле мамографију, као и жене старије од 40 година које имају позитивну породичну анамнезу, наводи се на сајту Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут". 

Дом здравља Нова Варош ће такође позивати жене из циљне групе са територије ове општине. У Прибоју где је мобилни мамограф претходно био стациониран, прегледане су 502 жене. Други мобилни мамограф и даље се налази на Градском тргу у Ужицу. 

Женама из циљне групе на овој локацији доступан је преглед, а термин могу заказати сваког радног дана од 10 до 14 часова путем броја 064/817-0570, а на овој локацији до сада су прегледане 764 жене. Рад оба мобилна мамографа у Златиборском округу организује и спроводи Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", у сарадњи са Здравственим центром Ужице, уз подршку Министарства здравља, у оквиру националног програма организованог скрининга рака дојке на територији Републике Србије.

