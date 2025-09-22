"СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ЈЕ СИМБОЛ ЈЕДИНСТВА, СНАГЕ И КОНТИНУИТЕТА СРПСКОГ НАРОДА" Министарка Месаровић разговарала са Митрополитом бачким Иринејом, послала јасну поруку из Владичанког двора
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић посетила је Владичански двор у Новом Саду и разговарала са Његовим Високопреосвештенством Архиепископом новосадским и Митрополитом бачким господином др Иринејем.
-Посету Новом Саду искористила сам да у Владичанском двору разговарам са Његовим Високопреосвештенством Архиепископом новосадским и Митрополитом бачким господином др Иринејем.
Разговарали смо о духовним и културним вредностима које чувају идентитет нашег народа. Српска православна црква вековима представља стуб нашег духовног и националног бића – чувар вере, традиције, писма и културе. Она је симбол јединства, снаге и континуитета српског народа, а својим деловањем и данас снажно доприноси очувању заједништва, мира и духовних вредности у нашем друштву- написала је министарка на Инстаграму.