clear sky
29°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ЈЕ СИМБОЛ ЈЕДИНСТВА, СНАГЕ И КОНТИНУИТЕТА СРПСКОГ НАРОДА" Министарка Месаровић разговарала са Митрополитом бачким Иринејом, послала јасну поруку из Владичанког двора

22.09.2025. 17:17 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић посетила је Владичански двор у Новом Саду и разговарала са Његовим Високопреосвештенством Архиепископом новосадским и Митрополитом бачким господином др Иринејем.

-Посету Новом Саду искористила сам да у Владичанском двору разговарам са Његовим Високопреосвештенством Архиепископом новосадским и Митрополитом бачким господином др Иринејем.

Разговарали смо о духовним и културним вредностима које чувају идентитет нашег народа. Српска православна црква вековима представља стуб нашег духовног и националног бића – чувар вере, традиције, писма и културе. Она је симбол јединства, снаге и континуитета српског народа, а својим деловањем и данас снажно доприноси очувању заједништва, мира и духовних вредности у нашем друштву- написала је министарка на Инстаграму.

адријана месаровић Владичански двор
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај