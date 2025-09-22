ОТКРИВЕНИ ЗАСАДИ КАНАБИСА И ХАЛУЦИНОГЕНИХ ГЉИВА Пронађена и већа количина новца, полиција ухапсила Суботичанина
Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су Д. Р. (2002) из Суботице због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је приликом претреса кућа и дворишта које је осумњичени користио у околини Суботице, пронашла засад са више биљака за које се сумња да су канабис док су у кући пронађене сасушене биљке ове дроге, као и мања количина амфетамина и халуциногених гљива.
Такође, у кући је пронађена и већа количина новца за који се сумња да потиче од продаје наркотика.
Осумњиченом је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Суботици, одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен тужиоцу.
Након саслушања, судија за претходни поступак Вишег суда у Суботици одредио му је кућни притвор.
