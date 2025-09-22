clear sky
ОТКРИВЕНИ ЗАСАДИ КАНАБИСА И ХАЛУЦИНОГЕНИХ ГЉИВА Пронађена и већа количина новца, полиција ухапсила Суботичанина

22.09.2025. 18:41 18:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су Д. Р. (2002) из Суботице због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је приликом претреса кућа и дворишта које је осумњичени користио у околини Суботице, пронашла засад са више биљака за које се сумња да су канабис док су у кући пронађене сасушене биљке ове дроге, као и мања количина амфетамина и халуциногених гљива.

Такође, у кући је пронађена и већа количина новца за који се сумња да потиче од продаје наркотика.

Осумњиченом је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Суботици, одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен тужиоцу.

Након саслушања, судија за претходни поступак Вишег суда у Суботици одредио му је кућни притвор.

Telegraf.rs/Vojvodjanski.com

гљиве канабис канабис производња Хапшење
Вести Хроника
