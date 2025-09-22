НАЈВИШЕ ЉУДИ УМРЛО У ИТАЛИЈИ И ШПАНИЈИ...
ПРОШЛО ЛЕТО НАС ЈЕ КОСИЛО НЕМИЛОСРДНО Од врућина током 2024. умрло на десетине хиљада Европљана СПРАМ БРОЈА СТАНОВНИКА, ГРЧКА И БУГАРСКА НАЈТЕЖЕ ПОГОЂЕНЕ
Близу 63.000 смртних случајева повезаних са високим температурама забележено је у Европи током лета 2024, према студији објављеној у часопису "Нејчер медисин".
У студији је наведено да је према проценама истраживача, 62.775 људи умрло због врућине 2024. године, што је знатно више него 2023, али нешто мање него 2022, преноси Фигаро.
Овај број, наводи се у студији, треба узети са резервом, па истраживачи наводе распон од око 35.000 до 85.000 смртних случајева.
Ове велике варијације повезане су са методолошким питањима, ипак, истраживачи наглашавају да оне не смеју да засене чињеницу да високе температуре сваке године убијају десетине хиљада људи у Европи и представљају значајан проблем за јавно здравље.
Највише погођене земље 2024. биле су Италија - између 13.858 и 23.506 смртних случајева и Шпанија - између 4.655 и 8.513.
Када се узме у обзир однос према броју становника, смртност је била још већа у Грчкој и Бугарској.
Студија, коју су спровели истраживачи Института за глобално здравље у Барселони, постала је годишњи референтни извештај од почетка 2020-их.
Европа се тренутно сматра континентом који се најбрже загрева услед климатских промена.
Лето 2024. је до сада најтоплије икада забележено на континенту, али претходни рекорд датира из 2022, уз релативни пад температура 2023. године.
Опасности од врућине по организам су вишеструке и не своде се само на дехидратацију и топлотне ударе.
Високе температуре могу дугорочно да погоршају срчане, респираторне, болести повезане са дијабетесом, па чак и психијатријске болести.