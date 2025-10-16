ВРЕМЕНСКИ РОЛЕРКОСТЕР НЕ МИРУЈЕ, СТИЖУ ПЉУСКОВИ И ПАД ТЕМПЕРАТУРЕ! Чубрило открио детаље прогнозе, па најавио драстичну промену времена
У Србији ће данас јутро бити хладно по котлинама југозападне и јужне Србије са краткотрајном маглом.
У току дана изнад већег дела претежно сунчано или мало до умерено облачно и релативно топло, осим на истоку Србије, где ће пре подне и средином дана бити облачно. Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од нуле до седам, а највиша од 15 до 20 степени, најавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
- Увече и током ноћи постепено наоблачење с југа, које ће на југу и југозападу Србије понегде условити слабу кишу. У петак претежно облачно, а киша ће се са југозапада и југа Србије до краја дана и у току ноћи ка суботи проширити и на већину осталих крајева, док ће се у већем делу Војводине задржати суво. У суботу на северу променљиво облачно, у осталим крајевима претежно облачно, понегде с кишом, после подне и увече престанак падавина, а током ноћи и разведравање - наводи РХМЗ и додаје:
- Од недеље до среде јутра претежно ведра и хладна, у току дана претежно сунчано, повремено уз слабу до умерену облачност, а од понедељка и мало топлије уз појачање југоисточног ветра у кошавском подручју. У среду после подне и увече на северу и западу, а у току ноћи и у четвртак и у осталим крајевима наоблачење, понегде са кишом.
Марко Чубрило објавио је на свом Фејсбук профилу најновију прогнозу за наредне дане у којој истиче да нас чека суво време до петка, а затим до недеље на југоистоку региона биће кише.
- Од уторка промена синоптике и отопљење тако да ће после 23. октобра бити релативно топло, али нестабилно. Захлађење је могуће пред сам крај месеца. До петка промењљиво облачно и суво уз слаб ветар, биће релативно свеже уз максимуме од 12 до 18 степени Целзијусових. У петак са југоистока ће се ширити утицај циклона над Јонским морем те ће наблачење са кишом прво захватити Црну Гору, југ, југоисток и централне пределе Србије док ће у току ноћи захватити у југоисток Србије - написао је Чубрило и додао:
Време до краја месеца
- Највише кише ће бити над Црног Гором често и преко 35 mm талога, док ће најмање кише бити на северу Србије до пет mm. Од петка до понедељка релативно хладно уз максимуме од седам до 14 степени Целзијуса. Од уторка се очекује промена ваздушних струјања уз отопљење и локалне нестабилности.
- До око 30. 10. тренутно стоји сигнал за релативно топло време, док је затим могуће погоршање и захлађење. Као сто сам толико пута до сада напоменуо, сви изнети подаци и процене су резултат моје обраде и тумачења нумеричких модела, за званичне информације пратите државне прогностичке заводе.
(kurir.rs)