СРПСКИ ПУТЕВИ СВЕ ОПАСНИЈИ За један дан - 90 УДЕСА, 38 ПОВРЕЂЕНИХ, ОДУЗЕТО ВИШЕ ОД 500 ВОЗИЛА
Саобраћајне несреће у Србији: током претходног дана догодило се 90 саобраћајних незгода, а повређено 38 лица, кажу из Управе саобраћајне полиције за "Telegraf.rs".
Од почетка примене одредби Закона о безбедности саобраћаја на путевима о привременом одузимању возила, до сада је одузето укупно501 возило. Возила се одузимају возачима који вишеструко крше прописе, насилничка вожња, вожња без возачке дозволе, под дејством алкохола или психоактивних супстанци. Циљ ове мере је повећање безбедности свих учесника у саобраћају.
- Апелујемо на све учеснике у саобраћају да поштују прописе, да не угрожавају своје и туђе животе, јер ни једна казна није тежа од последицекоје могу настати неодговорним понашањем у саобраћају. И овом приликом подсећамо да је конкурс за пријем нових полицијских службеника у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици отворен до 31.10.2025. године. Из Управе саобраћајне полиције желимо свима безбедно учешће у саобраћају- кажу из Управе саобраћајне полиције.