СКУПШТИНА НАСТАВЉА РАД Посланици расправљају о закону који треба да убрза припреме за EXPO Belgrade 2027

16.10.2025. 07:24 07:31
Дневник
Tanjug
skupstina srbije dnevnik Ivana
Фото: Дневник/ И. Радоичић

БЕОГРАД: Посланици Скупштине Србије наставиће данас прву седницу редовног јесењег заседања расправом о амандманима на Предлог закона о изменама и допунама Закона о посебним поступцима ради реализације међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027.

Седница ће бити настављена у 10 часова, а први сат посланици ће постављати питања члановима Владе Србије.

Посланици су данас завршили разматрање амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, на Предлог закона о информационој безбедности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру и на Предлог закона о допунама Закона о извршењу и обезбеђењу.

Скупштина у наставку рада треба да разматра амандмане на Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља.

Посланици су у уторак завршили разматрање амандмана на Предлог закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима.

Прва седница јесењег заседања Скупштине Србије почела је у уторак, 7. октобра, а на дневном реду је 48 тачака. 

Посланици су 9. октобра завршили начелни претрес првих осам предлога закона, након чега су прешли на расправу у појединостима.

На почетку седнице посланици су одлучили да се обједињена расправа води у три целине - о тачкама 1. до 8, о тачкама 9. до 39. и о тачкама 40. до 48. дневног реда.

