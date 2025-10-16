У 10 САТИ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНЕ О ребалансу буџета и кадровском плану за 2025. годину
На данашњој седници Скупштине Војовдине пред посланицима ће бити ребаланс буџета. Бројке говоре да је покрајински буџет умањен за 4,8 одсто и износи 66, 1 милијарде динара.
Ово је други ребаланс буџета о ком ће посланици расправљати ове године.
Претходни је усвојен 29. јула, када је војвођанска каса умањена за око две милијарде динара, на 67,5 милијарди ди-нара.
Поред предлога одлуке о ребелансу буџета за ову годину, пред посланицима су измене покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Покрајине за ову годину.
- Предлаже се смањење броја запослених због поштовања фискалних правила везаних за ограничење планирања ове категорије расхода – појашњено је у скупштинском материјалу.
Пред посланицима је и годишњи програм коришћења средстава из буџета за воде, за шта је планирано 8.702.994.225,76 динара
На седници ће бити речи и о коришћењу новца из буџета за развој ловства за ову годину, а за ову област је планирано 192.665.265 динара.
Биће речи и о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Војводине у ову годину, а планирано је 2.279.894.886 динара.
На дневном реду је и одлука о престанку важења покрајинске скупштинске одлуке о оснивању развојне агенције Војводине која је иначе, 10. јуна ове године обрисана из Агенције за привредне регистре, на основу спроведеног поступка ликвидације.
66,1 милијарда динара буџет после ребаланса
На дневном реду је извештај о раду покрајинског фонда за развој пољопривреде, извештај о пословању покрајинског завода за спорт и медицину спорта за прошлу годину, као и предлог измене покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката.
На прошлој седници Скупштине Војводине одржане пред крај септембра расправљано је о 11 тачака дневног реда, међу којима је најважнија била оснивање установе културе - Српског центра за стрип и анимацију.