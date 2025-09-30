ОД СУТРА ВАНРЕДНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА Минимална зарада за годину дана већа чак 37 одсто
БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да ће од сутра плате у просвети и здравству бити ванредно повећане за пет одсто, а минимална зарада за 9,4 одсто.
Мали је рекао да су од почетка године плате у просвети повећане за 11 одсто и подсетио да је прво ванредно повећање од пет одсто било 1. марта.
"Сада још пет одсто, а биће и повећање од 1. јануара наредне године. Само у овој години ова три повећања кумулативно износе 22,4 одсто. Дакле, 22,4 одсто повећање плата запослених у просвети само у овој години. Ако се узме у обзир да је просечна инфлација ове године негде око четири, ово је значајно повећање плата у просвети", рекао је Мали за РТС.
Навео је да ће са овим повећањем плата запослених у просвети са седмим степеном стручне спреме, односно наставника у основним и средњим школама бити већа од 106.000 динара.
Мали је рекао да ће просечна плата медицинске сестре бити већа од 90.000 динара, а да ће основна примања лекара-специјалисте без додатака прећи 170.000 динара.
"Оно што је суштина наше политике годинама уназад је да подижемо животни стандард грађана Србије, да они којима су повећања најпотребнија, та повећања и добију, а на овај начин то и реализујемо", рекао је Мали.
Он је указао да је према последњим подацима из јула ове године просечна зарада у Србији 931 евро, а да је 2012. године била око 300 евра.
Истакао је и да ће у децембру ове године просечна зарада прећи 1.000 евра на нивоу целе Србије.
"Очекујемо да буде око 1.022 евра. Упркос свим глобалним проблемима, конфликтима, тарифама, царинским ратовима, упркос блокадама и тензијама које смо имали код нас, држава показује стабилност, снагу својих јавних финансија и остварује повећање зарада", рекао је Мали.
Када је реч о минималној заради, Мали је рекао да је, осим ванредног повећања од 9,4 одсто, са синдикатима и послодавцима договорено и редовно повећање од 10,1 одсто од 1. јануара наредне године.
Мали је подстио да је минимална зарада 1. јануара ове године увећана за 13,7 одсто.
"Ово ванредно повећање је на 500 евра, а редовно повећање од 1. јануара наредне године на 551 евро. Кумулативно то је повећање од чак 37 одсто. Никада се у историји није десило да се за годину дана за 37 одсто повећа минимална зарада", рекао је министар.
Навео је да у државној каси има новца за то и да се држава држи фискалних правила тако да не угрози макроекономску стабилност.
Мали је рекао да је удео јавног дуга у БДП тренутно око 44 одсто, а да је просек еурозоне 88-89 одсто.
"Држи јавни дуг под контролом. А с друге стране чинимо све да покажемо бригу према људима, оно што је њима важно, да покушамо да на такав начин одговоримо на изазове", рекао је Мали.
Додао је и да ће од 1. децембра пензије бити повећане за 12,2 одсто.