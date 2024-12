(ВИДЕО) ГРАДИ СЕ НАЈВЕЋИ И НАЈДУЖИ ДРУМСКИ ТУНЕЛ НА СВЕТУ Биће на дубини од скоро 400 метара, ево када ће бити завршен

Европска рута Е39 је пут дужине 1.330 километара у Норвешкој и Данској. За ово путовање вам је иначе требало око 21 сат.

Тунел, познат као Рогфаст, дуг 26,5 километара, повезаће округе Рандаберг и Бокн преко водене површине ширине 26 километара. Возачи ће морати да плате путарину од око 35 евра за коришћење тунела, чије ће прелажење трајати 35 минута.

Он ће бити у облику двоцевастог тунела са по две траке и максималном дубином од 396 метара а процењује се да ће изградња коштати око 1,8 милијарди евра и биће ископан кроз слој стена испод воде.

Планови за Рогфаст првобитно су одобрени у норвешком парламенту 2017. године, али су заустављени 2019. због буџетских и уговорних проблема.

Пројекат има циљ да скрати тренутно путовање на обалном аутопуту Е39, који повезује Кристиансанд на југу и Трондхеим на северу Норвешке, са 21 на 10 сати. Тренутно се рута прекида са седам трајектних прелаза, који често касне због лоших временских услова, изјавио је Одвар Кармо, менаџер пројекта Рогфаст.

"Лука у Мортавики је прилично изложена, и током зиме трајекти понекад морају да се преусмере у другу луку. Када тунел буде завршен, нећемо морати да зависимо од добрих временских услова да бисмо одржали отворене путеве. Око пола године након последњих бушења и експлозија, морамо да испоручимо пројекат, тако да имамо много посла који морамо обавити истовремено. Овде је више реч о логистици него о самом копању тунела".

Део ширег пројекта

Тунел је део ширег пројекта вредног око 41 милион евра за унапређење целог аутопута Е39 – 40 одсто средстава долази из буџета, док ће се остатак надокнадити кроз путарине – а очекује се да ће бити завршен око 2033. године.

Остали предлози за решавање проблема нередовних трајектних веза укључују "плутајуће" подводне тунеле, причвршћене за морско дно на местима где су фјордови превише дубоки за ископавање.

Након завршетка, Рогфаст ће постати најдужи и најдубљи подморски друмски тунел на свету, претекавши норвешки тунел Лаердал, дуг 24 километра (15 миља), између Лаердала и Аурланда.

У међувремену, нови подводни тунел дуг 27 километара (17 миља) могао би до 2030. године повезати европску мрежу брзих возова са северном Африком – ако предлог вредан 6 милијарди евра буде реализован.

