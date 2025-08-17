broken clouds
Папа Лав организовао ручак за избеглице, бескућнике и сиромашне ПОСЛУЖИО ИМ И СВОЈ КОЛАЧ

17.08.2025. 17:52 18:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Танјуг, Remo Casilli/Pool via AP

РИМ: Папа Лав XIV провео је последњи дан свог летњег одмора у дружењу са више десетина избеглица, бескућника и сиромашних, као и волонтерима цркве који им помажу, за које је организовао ручак.

Папа је најпре одржао специјалну мису за њих, а потом их позвао у летњу резиденцију Ватикана Кастел Гандолфо на ручак који се састојао од лазања и телећег печења, пренео је АП.

Поглавар римокатоличке цркве одржао је мису у светилишту Свете Марије у Албану, у близини Кастел Гандолфа где проводи одмор, а присуствовало јој је 110 особа о којима брине локална добротворна црквена организација Каритас, као и волонтери који воде склоништа, клинике и установе за социјалну помоћ.

Папа Лав је посветио мису добротворном раду који је окупио све ове људе.

“Позивам вас да не правите разлику између оних који помажу и оних који примају помоћ,  оних који делују сиромашни и оних који осећају да имају да дају своје време, вештине и могу да помогну”, поручио је он. 

Папа Лав, чије право име је Роберт Превост, провео је највећи део живота радећи са сиромашнима у Перуу, најпре као аугустински мисионар, а потом као бискуп, подсетио је АП.               

На даншањем ручку међу папиним гостима била је и избеглица из Перуа, Розабал Леон, која живи у Италији неколико месеци, заједно са мужем и двоје деце.

На менију су били лазање, запечени патлиџан и телеће печење, а као дезерт послужени су воћна салата и слаткиш назван по папи “Долче Леоне”.

